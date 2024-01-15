https://ria.ru/20240115/avtomobili-1921348332.html

В России в 2023 году появились 19 новых китайских автобрендов

В России в 2023 году появились 19 новых китайских автобрендов - РИА Новости, 15.01.2024

В России в 2023 году появились 19 новых китайских автобрендов

Девятнадцать новых китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T06:53

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Девятнадцать новых китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia", - перечислили в ассоциации китайские автобренды, официально появившиеся в РФ в прошлом году. Также в стране продаются китайские марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. Таким образом, в целом их насчитывается 29 штук. При этом, если учитывать автомобили брендов, которые поставляются неофициально (у компании нет представительства в РФ), то количество китайских брендов в РФ - минимум в два раза больше, уточнили в РОАД. По данным "Автостата" лидером рынка легковушек в прошлом году традиционно стал "АвтоВАЗ", следом за ним в топ-5 вошли только китайские бренды: Chery, Haval, Geely и Changan.

https://ria.ru/20231222/avtomobili-1917483708.html

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экономика, россия, авто, российские автомобильные дилеры, автоваз, автостат