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В России в 2023 году появились 19 новых китайских автобрендов - РИА Новости, 15.01.2024
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06:53 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/avtomobili-1921348332.html
В России в 2023 году появились 19 новых китайских автобрендов
В России в 2023 году появились 19 новых китайских автобрендов - РИА Новости, 15.01.2024
В России в 2023 году появились 19 новых китайских автобрендов
Девятнадцать новых китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:53
2024-01-15T06:53
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Девятнадцать новых китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia", - перечислили в ассоциации китайские автобренды, официально появившиеся в РФ в прошлом году. Также в стране продаются китайские марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. Таким образом, в целом их насчитывается 29 штук. При этом, если учитывать автомобили брендов, которые поставляются неофициально (у компании нет представительства в РФ), то количество китайских брендов в РФ - минимум в два раза больше, уточнили в РОАД. По данным "Автостата" лидером рынка легковушек в прошлом году традиционно стал "АвтоВАЗ", следом за ним в топ-5 вошли только китайские бренды: Chery, Haval, Geely и Changan.
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экономика, россия, авто, российские автомобильные дилеры, автоваз, автостат
Экономика, Россия, Авто, Российские автомобильные дилеры, АвтоВАЗ, Автостат
В России в 2023 году появились 19 новых китайских автобрендов

РОАД: в России в 2023 году официально появились 19 новых китайских автобрендов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ "Кунцево"
Автомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ "Кунцево". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Девятнадцать новых китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
«
"Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia", - перечислили в ассоциации китайские автобренды, официально появившиеся в РФ в прошлом году.
Также в стране продаются китайские марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. Таким образом, в целом их насчитывается 29 штук.
При этом, если учитывать автомобили брендов, которые поставляются неофициально (у компании нет представительства в РФ), то количество китайских брендов в РФ - минимум в два раза больше, уточнили в РОАД.
По данным "Автостата" лидером рынка легковушек в прошлом году традиционно стал "АвтоВАЗ", следом за ним в топ-5 вошли только китайские бренды: Chery, Haval, Geely и Changan.
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