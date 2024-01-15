https://ria.ru/20240115/artilleriya-1921347030.html

Артиллеристы боеприпасом "Краснополь" уничтожили в зоне СВО танк Т-64 ВСУ

Артиллеристы боеприпасом "Краснополь" уничтожили в зоне СВО танк Т-64 ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024

Артиллеристы боеприпасом "Краснополь" уничтожили в зоне СВО танк Т-64 ВСУ

Расчет САУ "Мста-С" группировки российских войск "Запад" при помощи высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил украинский танк Т-64 на купянском... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T06:22

2024-01-15T06:22

2024-01-15T06:22

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вооруженные силы украины

т-64

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ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки российских войск "Запад" при помощи высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил украинский танк Т-64 на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении разведчики обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что боевую задачу выполнили артиллеристы группировки "Запад", работающие на САУ "Мста-С". "Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил танк Т-64 ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20231204/krasnopol-1913529865.html

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россия, вооруженные силы украины, т-64, в мире