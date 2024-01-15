https://ria.ru/20240115/arest-1921482413.html

Омский суд оставил под арестом белоруса по делу о теракте на БАМе

Омский суд оставил под арестом белоруса по делу о теракте на БАМе - РИА Новости, 15.01.2024

Омский суд оставил под арестом белоруса по делу о теракте на БАМе

Омский областной суд признал законным арест гражданина Белоруссии, обвиняемого в организации теракта на БАМе, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:09

2024-01-15T18:09

2024-01-15T18:10

происшествия

белоруссия

тайшет

омск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Омский областной суд признал законным арест гражданина Белоруссии, обвиняемого в организации теракта на БАМе, сообщили в пресс-службе суда. Пятидесятидвухлетнего гражданина Белоруссии задержали в Омске в начале декабря по обвинению в организации теракта. По версии ФСБ России, 29 и 30 ноября он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. Поезда следовали по маршрутам Тайшет - Тында и Тайшет - Нерюнгри по БАМу в Бурятии. Задержанный мужчина признался, что действовал по указаниям соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Его действия привели к возгоранию цистерн с горюче-смазочными материалами и временной блокировке движения по БАМу. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что вербовку гражданина республики вели украинские спецслужбы в дистанционном режиме. Мужчину арестовали 9 декабря до 30 января. "С постановлением об избрании данной меры пресечения не согласилась сторона защиты, просила изменить на другую, менее строгую. Омским областным судом мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения, в удовлетворении жалобы отказано", - сообщили в пресс-службе суда.

https://ria.ru/20240107/terakt-1920088559.html

белоруссия

тайшет

омск

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происшествия, белоруссия, тайшет, омск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)