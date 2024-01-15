Рейтинг@Mail.ru
Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 15.01.2024 (обновлено: 18:29 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/arest-1921480109.html
Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали
Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали - РИА Новости, 15.01.2024
Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали
Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы на 7 и 10 суток отправил под арест пранкеров, бегавших по крыше вагона метро и выкручивавших... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:59
2024-01-15T18:29
происшествия
москва
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921310552_0:0:1266:713_1920x0_80_0_0_ec687b3d334f54db5ea2f33834b9c97b.png
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы на 7 и 10 суток отправил под арест пранкеров, бегавших по крыше вагона метро и выкручивавших лампочки из люстр, сообщили РИА Новости в суде. Пранкеры выкладывали в интернет видео, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и спровоцировали драку - впоследствии ролики получили резонанс в Telegram. Среди прочего один из хулиганов по крыше вагона подошел к люстре и выкрутил из нее две лампочки. Департамент транспорта Москвы впоследствии заявил о подготовке иска о компенсации ущерба. Суд признал обоих задержанных виновными по части 3 статьи 11.15.1 КоАП (Нарушение требований в области транспортной безопасности). "Максиму Гришину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, Владиславу Белокопытову - на 10 суток", - сказали в суде.
https://ria.ru/20231227/udarivshiy-1918471324.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921310552_0:0:1266:951_1920x0_80_0_0_9bfa89995b46eff1769ecbc805ecff8a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, telegram
Происшествия, Москва, Telegram
Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали

Суд отправил под арест пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве

© соцсетиМолодой человек залез на крышу поезда метро
Молодой человек залез на крышу поезда метро
© соцсети
Молодой человек залез на крышу поезда метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы на 7 и 10 суток отправил под арест пранкеров, бегавших по крыше вагона метро и выкручивавших лампочки из люстр, сообщили РИА Новости в суде.
Пранкеры выкладывали в интернет видео, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и спровоцировали драку - впоследствии ролики получили резонанс в Telegram.
Среди прочего один из хулиганов по крыше вагона подошел к люстре и выкрутил из нее две лампочки. Департамент транспорта Москвы впоследствии заявил о подготовке иска о компенсации ущерба. Суд признал обоих задержанных виновными по части 3 статьи 11.15.1 КоАП (Нарушение требований в области транспортной безопасности).
«
"Максиму Гришину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, Владиславу Белокопытову - на 10 суток", - сказали в суде.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Москве задержали мужчину, ударившего полицейского ногой в лицо
27 декабря 2023, 15:33
 
ПроисшествияМоскваTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала