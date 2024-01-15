https://ria.ru/20240115/arest-1921480109.html

Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали

Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали - РИА Новости, 15.01.2024

Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали

Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы на 7 и 10 суток отправил под арест пранкеров, бегавших по крыше вагона метро и выкручивавших... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:59

2024-01-15T17:59

2024-01-15T18:29

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы на 7 и 10 суток отправил под арест пранкеров, бегавших по крыше вагона метро и выкручивавших лампочки из люстр, сообщили РИА Новости в суде. Пранкеры выкладывали в интернет видео, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и спровоцировали драку - впоследствии ролики получили резонанс в Telegram. Среди прочего один из хулиганов по крыше вагона подошел к люстре и выкрутил из нее две лампочки. Департамент транспорта Москвы впоследствии заявил о подготовке иска о компенсации ущерба. Суд признал обоих задержанных виновными по части 3 статьи 11.15.1 КоАП (Нарушение требований в области транспортной безопасности). "Максиму Гришину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, Владиславу Белокопытову - на 10 суток", - сказали в суде.

https://ria.ru/20231227/udarivshiy-1918471324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, telegram