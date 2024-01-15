https://ria.ru/20240115/aktivy-1921376360.html

СК предложил разработать механизм ареста украденных в России активов

СК предложил разработать механизм ареста украденных в России активов - РИА Новости, 15.01.2024

СК предложил разработать механизм ареста украденных в России активов

Следственный комитет РФ предлагает разработать механизм для ареста украденных активов за рубежом после окончания расследования, заявил председатель СК РФ... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:41

2024-01-15T10:41

2024-01-15T11:09

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

экономика

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает разработать механизм для ареста украденных активов за рубежом после окончания расследования, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Бастрыкин заявил, что зачастую запросы могут исполняться иностранными компетентными органами долго, иногда по несколько лет. За это время может быть завершено расследование и направлено дело в суд. При этом, по его словам, отсутствие ответа не препятствует судебному рассмотрению дела, но остается не реализованным право на возмещение ущерба.Как считает председатель СК РФ, если ответ компетентных органов придет уже после того, как уголовное дело будет рассмотрено судом, то нужен механизм, который позволит определить порядок ареста имущества, полученного преступным путем и выведенного за рубеж."В настоящее время механизмы международного розыска и ареста преступных активов недостаточно регламентированы в уголовном процессе. Можно было бы предусмотреть процедуру направления соответствующим уполномоченным органом материалов в суд для получения решения о наложении на него ареста либо конфискации по окончании расследования", - сказал Бастрыкин.Читайте полный текст интервью >>>

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, экономика