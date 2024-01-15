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СК предложил разработать механизм ареста украденных в России активов
СК предложил разработать механизм ареста украденных в России активов - РИА Новости, 15.01.2024
СК предложил разработать механизм ареста украденных в России активов
Следственный комитет РФ предлагает разработать механизм для ареста украденных активов за рубежом после окончания расследования, заявил председатель СК РФ... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:41
2024-01-15T10:41
2024-01-15T11:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
экономика
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает разработать механизм для ареста украденных активов за рубежом после окончания расследования, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Бастрыкин заявил, что зачастую запросы могут исполняться иностранными компетентными органами долго, иногда по несколько лет. За это время может быть завершено расследование и направлено дело в суд. При этом, по его словам, отсутствие ответа не препятствует судебному рассмотрению дела, но остается не реализованным право на возмещение ущерба.Как считает председатель СК РФ, если ответ компетентных органов придет уже после того, как уголовное дело будет рассмотрено судом, то нужен механизм, который позволит определить порядок ареста имущества, полученного преступным путем и выведенного за рубеж."В настоящее время механизмы международного розыска и ареста преступных активов недостаточно регламентированы в уголовном процессе. Можно было бы предусмотреть процедуру направления соответствующим уполномоченным органом материалов в суд для получения решения о наложении на него ареста либо конфискации по окончании расследования", - сказал Бастрыкин.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, экономика
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Экономика
СК предложил разработать механизм ареста украденных в России активов
Бастрыкин предложил разработать механизм ареста украденных активов за рубежом
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает разработать механизм для ареста украденных активов за рубежом после окончания расследования, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Бастрыкин заявил, что зачастую запросы могут исполняться иностранными компетентными органами долго, иногда по несколько лет. За это время может быть завершено расследование и направлено дело в суд. При этом, по его словам, отсутствие ответа не препятствует судебному рассмотрению дела, но остается не реализованным право на возмещение ущерба.
Как считает председатель СК РФ, если ответ компетентных органов придет уже после того, как уголовное дело будет рассмотрено судом, то нужен механизм, который позволит определить порядок ареста имущества, полученного преступным путем и выведенного за рубеж.
"В настоящее время механизмы международного розыска и ареста преступных активов недостаточно регламентированы в уголовном процессе. Можно было бы предусмотреть процедуру направления соответствующим уполномоченным органом материалов в суд для получения решения о наложении на него ареста либо конфискации по окончании расследования", - сказал Бастрыкин.
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