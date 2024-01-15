https://ria.ru/20240115/aes-1921406782.html

Россия отсрочила выплату Индией долга по АЭС "Куданкулам"

Россия отсрочила выплату Индией долга по АЭС "Куданкулам" - РИА Новости, 15.01.2024

Россия отсрочила выплату Индией долга по АЭС "Куданкулам"

Россия отсрочила выплату Индией долга в рамках строительства АЭС "Куданкулам", стороны подписали соответствующий протокол, который опубликован на официальном... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:55

2024-01-15T12:55

2024-01-15T13:25

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия отсрочила выплату Индией долга в рамках строительства АЭС "Куданкулам", стороны подписали соответствующий протокол, который опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно этому протоколу, проценты, начисленные по межправсоглашению о сооружении АЭС "Куданкулам" и подлежавшие оплате 31 марта 2022 года и 30 июня 2022 года в общей сумме 4,06 миллиона доллара, а также основной долг и капитализированные проценты в общей сумме 50,3 миллионов долларов, подлежавшие оплате 30 июня 2022 года, будут отсрочены. Эти суммы должны быть выплачены правительством Индии не позже 60 календарных дней с 26 декабря 2023 года, когда был подписан протокол. При этом уточняется, что документ временно применяется с даты, следующей за датой подписания, вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по протоколу и межправсоглашению по АЭС "Куданкулам". Дата прекращения действия протокола определяется уведомлениями по дипломатическим каналам. Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Сейчас строятся вторая и третья очереди станции также с реакторными установками ВВЭР-1000.

https://ria.ru/20231230/indiya-1919111930.html

https://ria.ru/20231223/indiya-1917616945.html

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индия, россия, куданкулам, ввэр-1000