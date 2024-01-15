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На Курской АЭС оценили обстановку после обстрела региона ракетами "Точка-У" - РИА Новости, 15.01.2024
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10:37 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/aes-1921375221.html
На Курской АЭС оценили обстановку после обстрела региона ракетами "Точка-У"
На Курской АЭС оценили обстановку после обстрела региона ракетами "Точка-У" - РИА Новости, 15.01.2024
На Курской АЭС оценили обстановку после обстрела региона ракетами "Точка-У"
Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела тремя ракетами "Точка-У" со стороны Украины, радиационный фон в районе станции и её окрестностях в норме,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:37
2024-01-15T10:37
курская область
курская аэс
украина
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела тремя ракетами "Точка-У" со стороны Украины, радиационный фон в районе станции и её окрестностях в норме, сообщили на предприятии. В ночь на понедельник система ПВО уничтожила три ракеты украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У" над Курской областью. "Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", — говорится в Telegram-канале Курской АЭС. Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
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курская область, курская аэс, украина, происшествия
Курская область, Курская АЭС, Украина, Происшествия
На Курской АЭС оценили обстановку после обстрела региона ракетами "Точка-У"

Курская АЭС работает штатно после обстрела ВСУ региона ракетами "Точка-У"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБлочный щит управления Курской атомной электрической станции
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Блочный щит управления Курской атомной электрической станции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела тремя ракетами "Точка-У" со стороны Украины, радиационный фон в районе станции и её окрестностях в норме, сообщили на предприятии.
В ночь на понедельник система ПВО уничтожила три ракеты украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У" над Курской областью.
"Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", — говорится в Telegram-канале Курской АЭС.
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
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