https://ria.ru/20240115/aes-1921375221.html

На Курской АЭС оценили обстановку после обстрела региона ракетами "Точка-У"

На Курской АЭС оценили обстановку после обстрела региона ракетами "Точка-У" - РИА Новости, 15.01.2024

На Курской АЭС оценили обстановку после обстрела региона ракетами "Точка-У"

Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела тремя ракетами "Точка-У" со стороны Украины, радиационный фон в районе станции и её окрестностях в норме,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:37

2024-01-15T10:37

2024-01-15T10:37

курская область

курская аэс

украина

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела тремя ракетами "Точка-У" со стороны Украины, радиационный фон в районе станции и её окрестностях в норме, сообщили на предприятии. В ночь на понедельник система ПВО уничтожила три ракеты украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У" над Курской областью. "Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", — говорится в Telegram-канале Курской АЭС. Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.

https://ria.ru/20231028/bespilotnik-1905893308.html

курская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, курская аэс, украина, происшествия