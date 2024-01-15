https://ria.ru/20240115/aes-1921365898.html
На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность
На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность - РИА Новости, 15.01.2024
На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность
На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии обнаружена неисправность, мощности снижены, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщает финская энергетическая компания... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:14
2024-01-15T10:14
2024-01-15T10:14
ядерные технологии
финляндия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии обнаружена неисправность, мощности снижены, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщает финская энергетическая компания Fortum. "На втором энергоблоке АЭС "Ловииса" была обнаружена неисправность в системе учета электроэнергии в распределительной сети, начато расследование неисправности. Станция остановлена, расследование неисправности продолжается. Инцидент не представляет опасности для людей, станции и окружающей среды", – сказано в пресс-релизе на сайте компании. По данным энергетической биржи Nordpool, мощность работы АЭС начала снижаться в воскресенье и восстановится не позднее вечера среды.
https://ria.ru/20240109/aes-1920369580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия
Ядерные технологии, Финляндия
На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность
На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность, мощности снижены
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии обнаружена неисправность, мощности снижены, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщает финская энергетическая компания Fortum.
"На втором энергоблоке АЭС "Ловииса" была обнаружена неисправность в системе учета электроэнергии в распределительной сети, начато расследование неисправности. Станция остановлена, расследование неисправности продолжается. Инцидент не представляет опасности для людей, станции и окружающей среды", – сказано в пресс-релизе на сайте компании.
По данным энергетической биржи Nordpool, мощность работы АЭС начала снижаться в воскресенье и восстановится не позднее вечера среды.
ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме