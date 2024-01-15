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На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность - РИА Новости, 15.01.2024
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Ядерные технологии
 
10:14 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/aes-1921365898.html
На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность
На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность - РИА Новости, 15.01.2024
На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность
На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии обнаружена неисправность, мощности снижены, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщает финская энергетическая компания... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:14
2024-01-15T10:14
ядерные технологии
финляндия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии обнаружена неисправность, мощности снижены, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщает финская энергетическая компания Fortum. "На втором энергоблоке АЭС "Ловииса" была обнаружена неисправность в системе учета электроэнергии в распределительной сети, начато расследование неисправности. Станция остановлена, расследование неисправности продолжается. Инцидент не представляет опасности для людей, станции и окружающей среды", – сказано в пресс-релизе на сайте компании. По данным энергетической биржи Nordpool, мощность работы АЭС начала снижаться в воскресенье и восстановится не позднее вечера среды.
https://ria.ru/20240109/aes-1920369580.html
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финляндия
Ядерные технологии, Финляндия
На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность

На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность, мощности снижены

© Фото : предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского "Атомэнергопроекта"Виртуальный пульт управления АЭС
Виртуальный пульт управления АЭС - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского "Атомэнергопроекта"
Виртуальный пульт управления АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии обнаружена неисправность, мощности снижены, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщает финская энергетическая компания Fortum.
"На втором энергоблоке АЭС "Ловииса" была обнаружена неисправность в системе учета электроэнергии в распределительной сети, начато расследование неисправности. Станция остановлена, расследование неисправности продолжается. Инцидент не представляет опасности для людей, станции и окружающей среды", – сказано в пресс-релизе на сайте компании.
По данным энергетической биржи Nordpool, мощность работы АЭС начала снижаться в воскресенье и восстановится не позднее вечера среды.
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9 января, 18:01
 
Ядерные технологииФинляндия
 
 
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