https://ria.ru/20240115/aes-1921365898.html

На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность

На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность - РИА Новости, 15.01.2024

На финской АЭС "Ловииса" выявили неисправность

На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии обнаружена неисправность, мощности снижены, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщает финская энергетическая компания... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:14

2024-01-15T10:14

2024-01-15T10:14

ядерные технологии

финляндия

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии обнаружена неисправность, мощности снижены, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщает финская энергетическая компания Fortum. "На втором энергоблоке АЭС "Ловииса" была обнаружена неисправность в системе учета электроэнергии в распределительной сети, начато расследование неисправности. Станция остановлена, расследование неисправности продолжается. Инцидент не представляет опасности для людей, станции и окружающей среды", – сказано в пресс-релизе на сайте компании. По данным энергетической биржи Nordpool, мощность работы АЭС начала снижаться в воскресенье и восстановится не позднее вечера среды.

https://ria.ru/20240109/aes-1920369580.html

финляндия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия