https://ria.ru/20240114/zemletryasenie-1921239054.html
В Казахстане произошло землетрясение
В Казахстане произошло землетрясение - РИА Новости, 14.01.2024
В Казахстане произошло землетрясение
В Казахстане в 230 километрах от Алма-Аты в ночь на 14 января произошло землетрясение магнитудой 4,6, жители города Текели ощутили толчки силой три балла,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T07:45
2024-01-14T07:45
2024-01-14T15:48
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АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. В Казахстане в 230 километрах от Алма-Аты в ночь на 14 января произошло землетрясение магнитудой 4,6, жители города Текели ощутили толчки силой три балла, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) казахстанского МЧС."Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 13 января 2024 года в 22 часа 8 минут 22 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 230 километрах на северо-восток от Алма-Аты на территории Казахстана", — говорится в сообщении. Указывается, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло на глубине 15 километров, жители города Текели в Жетысуской области Казахстана (юго-восток республики) ощутили толчки силой три балла.
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казахстан, алма-ата, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Казахстан, Алма-Ата, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Казахстане произошло землетрясение
В 230 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 4,6
АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. В Казахстане в 230 километрах от Алма-Аты в ночь на 14 января произошло землетрясение магнитудой 4,6, жители города Текели ощутили толчки силой три балла, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) казахстанского МЧС.
"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 13 января 2024 года в 22 часа 8 минут 22 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 230 километрах на северо-восток от Алма-Аты на территории Казахстана", — говорится в сообщении.
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Указывается, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло на глубине 15 километров, жители города Текели в Жетысуской области Казахстана (юго-восток республики) ощутили толчки силой три балла.