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В Казахстане из снежного заноса спасли 39 человек - РИА Новости, 14.01.2024
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14:47 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/zanos-1921279928.html
В Казахстане из снежного заноса спасли 39 человек
В Казахстане из снежного заноса спасли 39 человек - РИА Новости, 14.01.2024
В Казахстане из снежного заноса спасли 39 человек
В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса эвакуировали 39 человек, среди которых 15 граждан Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:47
2024-01-14T14:47
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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса эвакуировали 39 человек, среди которых 15 граждан Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по ЧС республики. "В области Жетысу за прошедшие двое суток из снежного заноса спасены и эвакуированы 39 человек. 12 и 13 января из-за плохих погодных условий, нулевой видимости, метели на автодороге республиканского значения Ушарал-Достык в снежном плену оказались 49 автомобилей, из них 42 грузовых", - говорится в сообщении. По данным МЧС, из 39 спасенных человек 15 оказались гражданами Белоруссии. Еще 15 водителей от эвакуации отказались и остались в своих машинах, поскольку имеют недельные запасы ГСМ и продуктов, пояснили в министерстве.
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в мире, казахстан, белоруссия
В мире, Казахстан, Белоруссия
В Казахстане из снежного заноса спасли 39 человек

В Казахстане из снежного заноса спасли 39 человек, среди которых 15 белорусов

© Фото : КЧС МВД РКАвтомобили МЧС Казахстана
Автомобили МЧС Казахстана - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : КЧС МВД РК
Автомобили МЧС Казахстана . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса эвакуировали 39 человек, среди которых 15 граждан Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по ЧС республики.
«
"В области Жетысу за прошедшие двое суток из снежного заноса спасены и эвакуированы 39 человек. 12 и 13 января из-за плохих погодных условий, нулевой видимости, метели на автодороге республиканского значения Ушарал-Достык в снежном плену оказались 49 автомобилей, из них 42 грузовых", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, из 39 спасенных человек 15 оказались гражданами Белоруссии. Еще 15 водителей от эвакуации отказались и остались в своих машинах, поскольку имеют недельные запасы ГСМ и продуктов, пояснили в министерстве.
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