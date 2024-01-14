https://ria.ru/20240114/vzryvy-1921307300.html

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 14.01.2024

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:33

2024-01-14T18:33

2024-01-14T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщило агентство РБК-Украина."В Кривом Роге прозвучали взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале.С 17:51 мск в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории страны. Воздушная тревога в соседней республике объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины