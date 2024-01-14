https://ria.ru/20240114/vzryvy-1921307300.html
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 14.01.2024
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:33
2024-01-14T18:33
2024-01-14T19:34
специальная военная операция на украине
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кривой рог
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщило агентство РБК-Украина."В Кривом Роге прозвучали взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале.С 17:51 мск в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории страны. Воздушная тревога в соседней республике объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
РБК-Украина: в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы