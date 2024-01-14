https://ria.ru/20240114/vulkan-1921321177.html

В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома

В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома - РИА Новости, 14.01.2024

В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома

Не менее двух домов горят в исландском городе Гриндавик, поскольку лава от начавшегося в воскресенье извержения вулкана достигла построек, сообщает национальная РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T20:40

2024-01-14T20:40

2024-01-14T21:20

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исландия

западная европа

вулкан

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Не менее двух домов горят в исландском городе Гриндавик, поскольку лава от начавшегося в воскресенье извержения вулкана достигла построек, сообщает национальная телекомпания RUV. Ранее в воскресенье извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. "Как минимум два дома в Гриндавике в настоящее время горят", - сообщает телекомпания. RUV сообщает также со ссылкой на специалиста по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикта Халльдоурссона, что защитные барьеры, хотя они еще не достроены полностью, сдержали большую часть лавы, ее потоки прошли вдоль барьера. По данным телекомпании, рядом с городом открылась вторая трещина. Еще в ноябре исландские СМИ сообщил, что власти страны эвакуировали город Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, из-за скопления под городом большого количества магмы после серии землетрясений. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.

https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html

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Лава в исландском городе Гриндавик Дома горят в исландском городе Гриндавик после извержения вулкана, лава достигла построек 2024-01-14T20:40 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, исландия, западная европа, вулкан