https://ria.ru/20240114/vulkan-1921321177.html
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома - РИА Новости, 14.01.2024
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома
Не менее двух домов горят в исландском городе Гриндавик, поскольку лава от начавшегося в воскресенье извержения вулкана достигла построек, сообщает национальная РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T20:40
2024-01-14T20:40
2024-01-14T21:20
в мире
исландия
западная европа
вулкан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921323984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_802b3623fb42afdc2c4498b0d9d99888.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Не менее двух домов горят в исландском городе Гриндавик, поскольку лава от начавшегося в воскресенье извержения вулкана достигла построек, сообщает национальная телекомпания RUV. Ранее в воскресенье извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. "Как минимум два дома в Гриндавике в настоящее время горят", - сообщает телекомпания. RUV сообщает также со ссылкой на специалиста по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикта Халльдоурссона, что защитные барьеры, хотя они еще не достроены полностью, сдержали большую часть лавы, ее потоки прошли вдоль барьера. По данным телекомпании, рядом с городом открылась вторая трещина. Еще в ноябре исландские СМИ сообщил, что власти страны эвакуировали город Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, из-за скопления под городом большого количества магмы после серии землетрясений. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html
https://ria.ru/20240102/vulkan-1919496477.html
исландия
западная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921323984_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e83349feca6df05d30828cd0633081f6.jpg
Лава в исландском городе Гриндавик
Дома горят в исландском городе Гриндавик после извержения вулкана, лава достигла построек
2024-01-14T20:40
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исландия, западная европа, вулкан
В мире, Исландия, Западная Европа, Вулкан
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома
RUV: минимум 2 дома загорелись в Исландии в Гриндавике из-за извержения вулкана
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Не менее двух домов горят в исландском городе Гриндавик, поскольку лава от начавшегося в воскресенье извержения вулкана достигла построек, сообщает национальная телекомпания RUV
.
Ранее в воскресенье извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
«
"Как минимум два дома в Гриндавике в настоящее время горят", - сообщает телекомпания.
RUV сообщает также со ссылкой на специалиста по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикта Халльдоурссона, что защитные барьеры, хотя они еще не достроены полностью, сдержали большую часть лавы, ее потоки прошли вдоль барьера.
Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться, спустя два месяца затишья
По данным телекомпании, рядом с городом открылась вторая трещина.
Еще в ноябре исландские СМИ сообщил, что власти страны эвакуировали город Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, из-за скопления под городом большого количества магмы после серии землетрясений.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы
.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
В Индонезии эвакуировали 2200 человек из-за повышенной активности вулкана