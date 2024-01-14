Рейтинг@Mail.ru
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 14.01.2024 (обновлено: 21:20 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/vulkan-1921321177.html
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома - РИА Новости, 14.01.2024
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома
Не менее двух домов горят в исландском городе Гриндавик, поскольку лава от начавшегося в воскресенье извержения вулкана достигла построек, сообщает национальная РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T20:40
2024-01-14T21:20
в мире
исландия
западная европа
вулкан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921323984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_802b3623fb42afdc2c4498b0d9d99888.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Не менее двух домов горят в исландском городе Гриндавик, поскольку лава от начавшегося в воскресенье извержения вулкана достигла построек, сообщает национальная телекомпания RUV. Ранее в воскресенье извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. "Как минимум два дома в Гриндавике в настоящее время горят", - сообщает телекомпания. RUV сообщает также со ссылкой на специалиста по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикта Халльдоурссона, что защитные барьеры, хотя они еще не достроены полностью, сдержали большую часть лавы, ее потоки прошли вдоль барьера. По данным телекомпании, рядом с городом открылась вторая трещина. Еще в ноябре исландские СМИ сообщил, что власти страны эвакуировали город Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, из-за скопления под городом большого количества магмы после серии землетрясений. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html
https://ria.ru/20240102/vulkan-1919496477.html
исландия
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лава в исландском городе Гриндавик
Дома горят в исландском городе Гриндавик после извержения вулкана, лава достигла построек
2024-01-14T20:40
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921323984_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e83349feca6df05d30828cd0633081f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, исландия, западная европа, вулкан
В мире, Исландия, Западная Европа, Вулкан
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома

RUV: минимум 2 дома загорелись в Исландии в Гриндавике из-за извержения вулкана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Не менее двух домов горят в исландском городе Гриндавик, поскольку лава от начавшегося в воскресенье извержения вулкана достигла построек, сообщает национальная телекомпания RUV.
Ранее в воскресенье извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
«
"Как минимум два дома в Гриндавике в настоящее время горят", - сообщает телекомпания.
RUV сообщает также со ссылкой на специалиста по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикта Халльдоурссона, что защитные барьеры, хотя они еще не достроены полностью, сдержали большую часть лавы, ее потоки прошли вдоль барьера.
Вулкан Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться, спустя два месяца затишья
31 декабря 2023, 04:59
По данным телекомпании, рядом с городом открылась вторая трещина.
Еще в ноябре исландские СМИ сообщил, что власти страны эвакуировали город Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, из-за скопления под городом большого количества магмы после серии землетрясений.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
Извержение вулкана в Индонезии - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В Индонезии эвакуировали 2200 человек из-за повышенной активности вулкана
2 января, 17:47
 
В миреИсландияЗападная ЕвропаВулкан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала