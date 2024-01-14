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В Исландии началось извержение вулкана у города Гриндавик - РИА Новости, 14.01.2024
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12:09 14.01.2024 (обновлено: 14:36 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/vulkan-1921263029.html
В Исландии началось извержение вулкана у города Гриндавик
В Исландии началось извержение вулкана у города Гриндавик - РИА Новости, 14.01.2024
В Исландии началось извержение вулкана у города Гриндавик
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:09
2024-01-14T14:36
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает национальная телекомпания RUV. "Извержение началось к северу от Гриндавика", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что открывшаяся в земле трещина расширяется. Экстренные службы страны отправили вертолеты для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности. При этом гражданская оборона уже повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации. По данным телеканала, жители крупного города Гриндавик, расположенного недалеко от места извержения, были эвакуированы прошлой ночью. Сам город частично обесточен. Еще в ноябре исландские СМИ сообщил, что власти Исландии эвакуировали город Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, из-за скопления под городом большого количества магмы после серии землетрясений. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет. 19 марта 2021 года он начал извергаться. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
https://ria.ru/20240102/vulkan-1919496477.html
https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html
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в мире, исландия, западная европа
В мире, Исландия, Западная Европа
В Исландии началось извержение вулкана у города Гриндавик

На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС

© AFP 2024 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management Извержения вулкана Рейкьянес на окраине города Гриндавик в Исландии. 14 января 2024
Извержения вулкана Рейкьянес на окраине города Гриндавик в Исландии. 14 января 2024 - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AFP 2024 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management
Извержения вулкана Рейкьянес на окраине города Гриндавик в Исландии. 14 января 2024
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает национальная телекомпания RUV.
"Извержение началось к северу от Гриндавика", - говорится в сообщении телеканала.
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Отмечается, что открывшаяся в земле трещина расширяется. Экстренные службы страны отправили вертолеты для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности. При этом гражданская оборона уже повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.
По данным телеканала, жители крупного города Гриндавик, расположенного недалеко от места извержения, были эвакуированы прошлой ночью. Сам город частично обесточен.
Еще в ноябре исландские СМИ сообщил, что власти Исландии эвакуировали город Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, из-за скопления под городом большого количества магмы после серии землетрясений.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет. 19 марта 2021 года он начал извергаться. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
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