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В Японии произошло извержение вулкана, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
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04:25 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/vulkan-1921230446.html
В Японии произошло извержение вулкана, сообщили СМИ
В Японии произошло извержение вулкана, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
В Японии произошло извержение вулкана, сообщили СМИ
Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Японии Кагосима, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T04:25
2024-01-14T04:25
япония
кагосима (префектура)
серия землетрясений в японии в 2024 году
в мире
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ТОКИО, 14 янв - РИА Новости. Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Японии Кагосима, сообщило агентство Киодо. Отмечается, что Метеорологическое агентство Японии подняло до третьего уровень опасности в результате извержения - это означает запрет подъема на гору. Радиус 2 километра от кратера является наиболее опасным, зафиксирован выброс камней на расстояние 1 километра от кратера, говорится в сообщении. Добавляется, что при канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб. Остров Суваносэ входит в архипелаг Токара на юго-западе Японии. В июне уровень опасности был поднят до второго из-за активизации вулканической деятельности.
https://ria.ru/20240102/vulkan-1919496477.html
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япония, кагосима (префектура), серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире
Япония, Кагосима (префектура), Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире
В Японии произошло извержение вулкана, сообщили СМИ

"Киодо": на японском острове Суваносэ произошло извержение вулкана

© РИА Новости / Сутанта Адитья | Перейти в медиабанкДым при извержении вулкана
Дым при извержении вулкана - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Сутанта Адитья
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Дым при извержении вулкана. Архивное фото
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ТОКИО, 14 янв - РИА Новости. Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Японии Кагосима, сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что Метеорологическое агентство Японии подняло до третьего уровень опасности в результате извержения - это означает запрет подъема на гору. Радиус 2 километра от кратера является наиболее опасным, зафиксирован выброс камней на расстояние 1 километра от кратера, говорится в сообщении.
Добавляется, что при канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб.
Остров Суваносэ входит в архипелаг Токара на юго-западе Японии. В июне уровень опасности был поднят до второго из-за активизации вулканической деятельности.
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ЯпонияКагосима (префектура)Серия землетрясений в Японии в 2024 годуВ мире
 
 
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