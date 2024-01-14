https://ria.ru/20240114/vsu-1921301152.html

В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической

В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической - РИА Новости, 15.01.2024

В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической

В украинских войсках сложилась критическая ситуация с личным составом, сообщил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, его слова... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-14T17:26

2024-01-14T17:26

2024-01-15T00:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

давид арахамия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В украинских войсках сложилась критическая ситуация с личным составом, сообщил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, его слова приводит украинский телеканал "Эспрессо". "В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего. В основном это мужчины очень старшего возраста и с кучей проблем, которые возникают в таком возрасте. Нам очень не хватает молодых ребят", — сказал офицер.Он уточнил, что средний возраст бойцов — более 40 лет. Накануне газета The New York Times также сообщала, что у ВСУ серьезные проблемы с личным составом. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.Один из военных ВСУ пожаловался изданию, что в армию мобилизуют людей, страдающих алкоголизмом. Он передал газете видео с учений, на котором инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. Такая ситуация возникла в том числе из-за того, что у этого новобранца проблемы со спиртным.В пятницу глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240113/novobrantsy-1921169377.html

https://ria.ru/20240113/mobilizatsiya-1921167041.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, давид арахамия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины