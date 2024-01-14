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В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 14.01.2024 (обновлено: 00:40 15.01.2024)
https://ria.ru/20240114/vsu-1921301152.html
В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической
В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической - РИА Новости, 15.01.2024
В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической
В украинских войсках сложилась критическая ситуация с личным составом, сообщил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, его слова... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-14T17:26
2024-01-15T00:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
давид арахамия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В украинских войсках сложилась критическая ситуация с личным составом, сообщил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, его слова приводит украинский телеканал "Эспрессо". &quot;В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего. В основном это мужчины очень старшего возраста и с кучей проблем, которые возникают в таком возрасте. Нам очень не хватает молодых ребят&quot;, — сказал офицер.Он уточнил, что средний возраст бойцов — более 40 лет. Накануне газета The New York Times также сообщала, что у ВСУ серьезные проблемы с личным составом. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.Один из военных ВСУ пожаловался изданию, что в армию мобилизуют людей, страдающих алкоголизмом. Он передал газете видео с учений, на котором инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. Такая ситуация возникла в том числе из-за того, что у этого новобранца проблемы со спиртным.В пятницу глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240113/novobrantsy-1921169377.html
https://ria.ru/20240113/mobilizatsiya-1921167041.html
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в мире, украина, давид арахамия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической

Командир 5-й бригады ВСУ назвал ситуацию с личным составом критической

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В украинских войсках сложилась критическая ситуация с личным составом, сообщил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, его слова приводит украинский телеканал "Эспрессо".
«

"В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего. В основном это мужчины очень старшего возраста и с кучей проблем, которые возникают в таком возрасте. Нам очень не хватает молодых ребят", — сказал офицер.

Он уточнил, что средний возраст бойцов — более 40 лет.
Накануне газета The New York Times также сообщала, что у ВСУ серьезные проблемы с личным составом. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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13 января, 15:29
Один из военных ВСУ пожаловался изданию, что в армию мобилизуют людей, страдающих алкоголизмом. Он передал газете видео с учений, на котором инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. Такая ситуация возникла в том числе из-за того, что у этого новобранца проблемы со спиртным.
В пятницу глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДавид АрахамияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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