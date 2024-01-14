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"Абсурдно": очередная встреча Зеленского вызвала гнев в Сети
"Абсурдно": очередная встреча Зеленского вызвала гнев в Сети - РИА Новости, 14.01.2024
"Абсурдно": очередная встреча Зеленского вызвала гнев в Сети
Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его встречи в Киеве с новым главой МИД Франции Стефаном Сежурне, в ходе... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:17
2024-01-14T10:17
2024-01-14T10:17
в мире
франция
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стефан сежурне
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его встречи в Киеве с новым главой МИД Франции Стефаном Сежурне, в ходе которой они обсуждали совместное производство оружия и "формулу мира" украинского лидера.В субботу Сежурне прибыл с первым после назначения на пост визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа."Теперь он собирается выманить у Франции немного денег", — отметила Karen."Он по очереди объясняет всем, как каждый евро, который они (западные лидеры. — Прим. ред.) ему дают, вернется им на их личные счета", — поделился мнением Randy Menton."Добро пожаловать в Киев. Кстати, у вас не найдется лишних несколько миллиардов?" —сыронизировал Matty Bromley, пересказывая возможный диалог Зеленского с Сежурне."Эта "формула мира" абсурдна", — возмутилась ingrid jacobs."Продаешь полезные ископаемые своей страны Западу", — резюмировал итоги встречи Mr Anderson.Перед запланированной встречей с Владимиром Зеленским Сежурне заявил, что представители Франции совершат "некоторое число визитов", чтобы понять, "в чём сегодня нуждаются украинцы", сообщил телеканал BFMTV.Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции в минувший четверг.
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в мире, франция, киев, украина, стефан сежурне, владимир зеленский
В мире, Франция, Киев, Украина, Стефан Сежурне, Владимир Зеленский
"Абсурдно": очередная встреча Зеленского вызвала гнев в Сети
Пользователи Х раскритиковали встречу Зеленского и нового главы МИД Франции
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Пользователи соцсети Х
обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его встречи в Киеве с новым главой МИД Франции Стефаном Сежурне, в ходе которой они обсуждали совместное производство оружия и "формулу мира" украинского лидера.
В субботу Сежурне прибыл с первым после назначения на пост визитом на Украину
и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа
.
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"Теперь он собирается выманить у Франции немного денег", — отметила Karen.
"Он по очереди объясняет всем, как каждый евро, который они (западные лидеры. — Прим. ред.) ему дают, вернется им на их личные счета", — поделился мнением Randy Menton.
"Добро пожаловать в Киев. Кстати, у вас не найдется лишних несколько миллиардов?" —сыронизировал Matty Bromley, пересказывая возможный диалог Зеленского с Сежурне.
"Эта "формула мира" абсурдна", — возмутилась ingrid jacobs.
"Продаешь полезные ископаемые своей страны Западу", — резюмировал итоги встречи Mr Anderson.
Перед запланированной встречей с Владимиром Зеленским
Сежурне заявил, что представители Франции совершат "некоторое число визитов", чтобы понять, "в чём сегодня нуждаются украинцы", сообщил телеканал BFMTV.
Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции в минувший четверг.
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