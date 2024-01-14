https://ria.ru/20240114/vstrecha-1921252975.html

"Абсурдно": очередная встреча Зеленского вызвала гнев в Сети

"Абсурдно": очередная встреча Зеленского вызвала гнев в Сети - РИА Новости, 14.01.2024

"Абсурдно": очередная встреча Зеленского вызвала гнев в Сети

Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его встречи в Киеве с новым главой МИД Франции Стефаном Сежурне, в ходе... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:17

2024-01-14T10:17

2024-01-14T10:17

в мире

франция

киев

украина

стефан сежурне

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его встречи в Киеве с новым главой МИД Франции Стефаном Сежурне, в ходе которой они обсуждали совместное производство оружия и "формулу мира" украинского лидера.В субботу Сежурне прибыл с первым после назначения на пост визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа."Теперь он собирается выманить у Франции немного денег", — отметила Karen."Он по очереди объясняет всем, как каждый евро, который они (западные лидеры. — Прим. ред.) ему дают, вернется им на их личные счета", — поделился мнением Randy Menton."Добро пожаловать в Киев. Кстати, у вас не найдется лишних несколько миллиардов?" —сыронизировал Matty Bromley, пересказывая возможный диалог Зеленского с Сежурне."Эта "формула мира" абсурдна", — возмутилась ingrid jacobs."Продаешь полезные ископаемые своей страны Западу", — резюмировал итоги встречи Mr Anderson.Перед запланированной встречей с Владимиром Зеленским Сежурне заявил, что представители Франции совершат "некоторое число визитов", чтобы понять, "в чём сегодня нуждаются украинцы", сообщил телеканал BFMTV.Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции в минувший четверг.

https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html

https://ria.ru/20240114/rost-1921249262.html

франция

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, киев, украина, стефан сежурне, владимир зеленский