https://ria.ru/20240114/vladelets-1921323652.html

В Афинах застрелили владельца бензоколонки, обнаружено 97 гильз

В Афинах застрелили владельца бензоколонки, обнаружено 97 гильз - РИА Новости, 14.01.2024

В Афинах застрелили владельца бензоколонки, обнаружено 97 гильз

В афинском районе Неос Космос возле бензоколонки застрелили ее владельца, на месте обнаружены 97 гильз, речь идет о криминальном сведении счетов, сообщил... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T21:07

2024-01-14T21:07

2024-01-14T21:07

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АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. В афинском районе Неос Космос возле бензоколонки застрелили ее владельца, на месте обнаружены 97 гильз, речь идет о криминальном сведении счетов, сообщил телеканал ERTNEWS. Убийство произошло около 2 часов ночи, возле принадлежащей ему заправочной станции убит 44-летний мужчина с судимостью за тяжкие преступления. "Момент убийства попал на камеры наблюдения. Можно увидеть двух убийц, один бежит и опустошает магазин Калашникова, рядом второй, что выдает наемного убийцу. Шквальным огнем - почти 100 пуль - им удалось пробить бронированную машину и застрелить свою жертву. Затем они открыли водительскую дверь, за которой 44-летний водитель пытался укрыться, и прикончили его из пистолета. Он был вооружен, но не успел среагировать", - сообщает телеканал. На месте происшествия обнаружено 97 гильз. Одна пуля попала в квартиру соседнего дома, никого не ранив. Полиция обнаружила в районе Дафни сгоревший джип нападавших, предположительно - угнанный для совершения преступления. "Это 16-е убийство за последние семь лет в мире греческой мафии приписывают сведению счетов", - сообщил телеканал. Портал "Прото тема" сообщил, что убитый - Вангелис Замбунис, его обвиняли в руководстве группой вымогателей и в заключении контрактов на убийства, но доказательств против него не было. В 2018 году на него было совершено покушение в Пирее. Портал сообщает, что расстреляли его из трех автоматов Калашникова. "Преступники, очевидно, знали, по какому маршруту передвигается жертва, и стреляли в него до тех пор, пока не убедились, что надежды на спасение нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240112/podrostok-1921007541.html

https://ria.ru/20231227/strelba-1918569735.html

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в мире, афины, пирея