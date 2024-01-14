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В Афинах застрелили владельца бензоколонки, обнаружено 97 гильз - РИА Новости, 14.01.2024
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21:07 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/vladelets-1921323652.html
В Афинах застрелили владельца бензоколонки, обнаружено 97 гильз
В Афинах застрелили владельца бензоколонки, обнаружено 97 гильз - РИА Новости, 14.01.2024
В Афинах застрелили владельца бензоколонки, обнаружено 97 гильз
В афинском районе Неос Космос возле бензоколонки застрелили ее владельца, на месте обнаружены 97 гильз, речь идет о криминальном сведении счетов, сообщил... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T21:07
2024-01-14T21:07
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АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. В афинском районе Неос Космос возле бензоколонки застрелили ее владельца, на месте обнаружены 97 гильз, речь идет о криминальном сведении счетов, сообщил телеканал ERTNEWS. Убийство произошло около 2 часов ночи, возле принадлежащей ему заправочной станции убит 44-летний мужчина с судимостью за тяжкие преступления. "Момент убийства попал на камеры наблюдения. Можно увидеть двух убийц, один бежит и опустошает магазин Калашникова, рядом второй, что выдает наемного убийцу. Шквальным огнем - почти 100 пуль - им удалось пробить бронированную машину и застрелить свою жертву. Затем они открыли водительскую дверь, за которой 44-летний водитель пытался укрыться, и прикончили его из пистолета. Он был вооружен, но не успел среагировать", - сообщает телеканал. На месте происшествия обнаружено 97 гильз. Одна пуля попала в квартиру соседнего дома, никого не ранив. Полиция обнаружила в районе Дафни сгоревший джип нападавших, предположительно - угнанный для совершения преступления. "Это 16-е убийство за последние семь лет в мире греческой мафии приписывают сведению счетов", - сообщил телеканал. Портал "Прото тема" сообщил, что убитый - Вангелис Замбунис, его обвиняли в руководстве группой вымогателей и в заключении контрактов на убийства, но доказательств против него не было. В 2018 году на него было совершено покушение в Пирее. Портал сообщает, что расстреляли его из трех автоматов Калашникова. "Преступники, очевидно, знали, по какому маршруту передвигается жертва, и стреляли в него до тех пор, пока не убедились, что надежды на спасение нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240112/podrostok-1921007541.html
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в мире, афины, пирея
В мире, Афины, Пирея
В Афинах застрелили владельца бензоколонки, обнаружено 97 гильз

В Афинах застрелили владельца бензоколонки, на месте обнаружено 97 гильз

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. В афинском районе Неос Космос возле бензоколонки застрелили ее владельца, на месте обнаружены 97 гильз, речь идет о криминальном сведении счетов, сообщил телеканал ERTNEWS.
Убийство произошло около 2 часов ночи, возле принадлежащей ему заправочной станции убит 44-летний мужчина с судимостью за тяжкие преступления.
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"Момент убийства попал на камеры наблюдения. Можно увидеть двух убийц, один бежит и опустошает магазин Калашникова, рядом второй, что выдает наемного убийцу. Шквальным огнем - почти 100 пуль - им удалось пробить бронированную машину и застрелить свою жертву. Затем они открыли водительскую дверь, за которой 44-летний водитель пытался укрыться, и прикончили его из пистолета. Он был вооружен, но не успел среагировать", - сообщает телеканал.
На месте происшествия обнаружено 97 гильз. Одна пуля попала в квартиру соседнего дома, никого не ранив.
Полиция обнаружила в районе Дафни сгоревший джип нападавших, предположительно - угнанный для совершения преступления.
«
"Это 16-е убийство за последние семь лет в мире греческой мафии приписывают сведению счетов", - сообщил телеканал.
Портал "Прото тема" сообщил, что убитый - Вангелис Замбунис, его обвиняли в руководстве группой вымогателей и в заключении контрактов на убийства, но доказательств против него не было. В 2018 году на него было совершено покушение в Пирее.
Портал сообщает, что расстреляли его из трех автоматов Калашникова. "Преступники, очевидно, знали, по какому маршруту передвигается жертва, и стреляли в него до тех пор, пока не убедились, что надежды на спасение нет", - говорится в сообщении.
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