https://ria.ru/20240114/ukraintsy-1921278561.html

В Эстонии заявили, что не вышлют украинцев мобилизационного возраста

В Эстонии заявили, что не вышлют украинцев мобилизационного возраста - РИА Новости, 14.01.2024

В Эстонии заявили, что не вышлют украинцев мобилизационного возраста

Эстония не будет высылать прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, заявила в воскресенье премьер-министр Кая Каллас. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:41

2024-01-14T14:41

2024-01-14T14:41

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кайя каллас

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 янв - РИА Новости. Эстония не будет высылать прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, заявила в воскресенье премьер-министр Кая Каллас. Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с Владимиром Зеленским, который в четверг посетил Таллин, но исключила высылку украинцев, поскольку они находятся здесь на законных основаниях. "Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", - сказала Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent. На пресс-конференции, состоявшейся в четверг после встречи с Каллас, Зеленский заявил, что его стране нужны уехавшие за границу мужчины мобилизационного возраста, отметив, что они не обязательно будут отправлены на фронт, а могут работать и платить налоги на Украине, которые пойдут на финансирование ВСУ. Он не ответил прямо, должна ли Эстония высылать проживающих здесь украинских граждан. По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921072528.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920889498.html

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в мире, эстония, украина, таллин, владимир зеленский, кайя каллас, вооруженные силы украины