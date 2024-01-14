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В Эстонии заявили, что не вышлют украинцев мобилизационного возраста - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/ukraintsy-1921278561.html
В Эстонии заявили, что не вышлют украинцев мобилизационного возраста
В Эстонии заявили, что не вышлют украинцев мобилизационного возраста - РИА Новости, 14.01.2024
В Эстонии заявили, что не вышлют украинцев мобилизационного возраста
Эстония не будет высылать прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, заявила в воскресенье премьер-министр Кая Каллас. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:41
2024-01-14T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
украина
таллин
владимир зеленский
кайя каллас
вооруженные силы украины
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 янв - РИА Новости. Эстония не будет высылать прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, заявила в воскресенье премьер-министр Кая Каллас. Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с Владимиром Зеленским, который в четверг посетил Таллин, но исключила высылку украинцев, поскольку они находятся здесь на законных основаниях. "Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", - сказала Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent. На пресс-конференции, состоявшейся в четверг после встречи с Каллас, Зеленский заявил, что его стране нужны уехавшие за границу мужчины мобилизационного возраста, отметив, что они не обязательно будут отправлены на фронт, а могут работать и платить налоги на Украине, которые пойдут на финансирование ВСУ. Он не ответил прямо, должна ли Эстония высылать проживающих здесь украинских граждан. По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921072528.html
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в мире, эстония, украина, таллин, владимир зеленский, кайя каллас, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Украина, Таллин, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Вооруженные силы Украины
В Эстонии заявили, что не вышлют украинцев мобилизационного возраста

Каллас: Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 янв - РИА Новости. Эстония не будет высылать прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, заявила в воскресенье премьер-министр Кая Каллас.
Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с Владимиром Зеленским, который в четверг посетил Таллин, но исключила высылку украинцев, поскольку они находятся здесь на законных основаниях.
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«
"Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", - сказала Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent.
На пресс-конференции, состоявшейся в четверг после встречи с Каллас, Зеленский заявил, что его стране нужны уехавшие за границу мужчины мобилизационного возраста, отметив, что они не обязательно будут отправлены на фронт, а могут работать и платить налоги на Украине, которые пойдут на финансирование ВСУ. Он не ответил прямо, должна ли Эстония высылать проживающих здесь украинских граждан.
По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияУкраинаТаллинВладимир ЗеленскийКайя КалласВооруженные силы Украины
 
 
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