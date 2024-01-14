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"Участвовать в конфликте". В Киеве сделали шокирующее заявление о Британии - РИА Новости, 14.01.2024
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22:37 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921329773.html
"Участвовать в конфликте". В Киеве сделали шокирующее заявление о Британии
"Участвовать в конфликте". В Киеве сделали шокирующее заявление о Британии - РИА Новости, 14.01.2024
"Участвовать в конфликте". В Киеве сделали шокирующее заявление о Британии
Соглашение Великобритании с Украиной в сфере безопасности говорит о нежелании и неготовности Лондона вести боевые действия с российской армией, заявил киевский... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T22:37
2024-01-14T22:37
политика
украина
россия
киев
риши сунак
дмитрий медведев
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Соглашение Великобритании с Украиной в сфере безопасности говорит о нежелании и неготовности Лондона вести боевые действия с российской армией, заявил киевский политолог Виталий Портников в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Это соглашение &lt;…&gt; в практической плоскости не имеет реального измерения, к моему большому сожалению. Я, кстати, не удивлен, потому что я и считал, что все эти соглашения будут камуфлировать неготовность "цивилизованного мира" участвовать в этой войне", — заявил эксперт.По его словам, Запад готов лишь наблюдать за тем, сможет ли Украина "справиться" с Россией с помощью американского и британского оружия. Портников также отметил, что у Соединенного Королевства нет такого объема ресурсов, которые есть у США и Евросоюза, чтобы достаточно эффективно поддерживать Киев.Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в украинскую столицу, где сообщил, что поддержка Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Британия будет предоставлять Украине долгосрочные консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Соединенное Королевство окажет помощь в развитии современной армии, оперативной совместимой с НАТО, а также оборонного сектора.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее предупредил, что британцы должны понимать последствия возможного размещения своих воинских контингентов на Украине. По его словам, это будет означать объявление войны России.
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921295400.html
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политика, украина, россия, киев, риши сунак, дмитрий медведев, нато, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Киев, Риши Сунак, Дмитрий Медведев, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Участвовать в конфликте". В Киеве сделали шокирующее заявление о Британии

Эксперт Портников: договор с Киевом говорит о неготовности Британии воевать с РФ

© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Соглашение Великобритании с Украиной в сфере безопасности говорит о нежелании и неготовности Лондона вести боевые действия с российской армией, заявил киевский политолог Виталий Портников в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".
«
"Это соглашение <…> в практической плоскости не имеет реального измерения, к моему большому сожалению. Я, кстати, не удивлен, потому что я и считал, что все эти соглашения будут камуфлировать неготовность "цивилизованного мира" участвовать в этой войне", — заявил эксперт.
По его словам, Запад готов лишь наблюдать за тем, сможет ли Украина "справиться" с Россией с помощью американского и британского оружия. Портников также отметил, что у Соединенного Королевства нет такого объема ресурсов, которые есть у США и Евросоюза, чтобы достаточно эффективно поддерживать Киев.
Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в украинскую столицу, где сообщил, что поддержка Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Британия будет предоставлять Украине долгосрочные консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Соединенное Королевство окажет помощь в развитии современной армии, оперативной совместимой с НАТО, а также оборонного сектора.
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