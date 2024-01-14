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"Не были готовы". На Западе раскрыли, какой удар Россия нанесла по Украине
"Не были готовы". На Западе раскрыли, какой удар Россия нанесла по Украине - РИА Новости, 14.01.2024
"Не были готовы". На Западе раскрыли, какой удар Россия нанесла по Украине
Украинская ПВО не смогла сбить ни одну из запущенных Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:29
2024-01-14T15:29
2024-01-14T15:29
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинская ПВО не смогла сбить ни одну из запущенных Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Прошлой ночью россияне нанесли еще один мощный удар по Украине. <…> В Киеве признали, что все ракеты "Кинжал" прошли сквозь противовоздушную оборону. Не удалось уничтожить ни одну из них", — рассказал аналитик.По его словам, западные образцы ПВО, которые получили ВСУ от своих партнеров, оказались совершенно не готовы к такому натиску со стороны Москвы.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921205102.html
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политика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, киев
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Киев
"Не были готовы". На Западе раскрыли, какой удар Россия нанесла по Украине
Эксперт Меркурис: западная ПВО на Украине не выдержала натиск ВКС России