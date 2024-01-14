На Украине пожаловались на сложность содержания истребителей F-16
Юрий Игнат заявил, что Украине будет очень сложно содержать истребители F-16
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украине будет очень сложно содержать истребители F-16, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада".
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"У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники", — сказал он.
При этом Игнат отметил, что в перспективе Украина должна перейти на западные истребители и вертолеты.
"Инфраструктура для самолетов НАТО достаточно типичная, но каждый тип самолета — это дополнительная нагрузка на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию", — добавил он.
На прошлой неделе издание Berlingske писало, что Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Позднее Игнат выразил сомнение в задержке поставок.
Первыми предоставить Украине американские истребители F-16 согласились Дания и Нидерланды. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется отправить на Украину в 2024 году. Как отмечал посол России в королевстве Александр Шульгин, голландцы закрывают глаза на то, что поставки F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта и еще большим страданиям населения.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
В декабре газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США сообщала, что передача F-16 не обеспечит ВСУ желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.