https://ria.ru/20240114/ukraina-1921249831.html

На Украине заявили о повреждениях в подконтрольной части Херсонской области

На Украине заявили о повреждениях в подконтрольной части Херсонской области - РИА Новости, 14.01.2024

На Украине заявили о повреждениях в подконтрольной части Херсонской области

Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T09:53

2024-01-14T09:53

2024-01-14T09:53

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Оперативная информация… (Повреждена) припортовая инфраструктура", - написал Прокудин. О какой именно инфраструктуре идет речь, Прокудин не уточнил. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240113/infrastruktura-1921167292.html

https://ria.ru/20240111/predpriyatie-1920653793.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город)