На Украине заявили о повреждениях в подконтрольной части Херсонской области
Прокудин заявил о повреждении в подконтрольной Киеву части Херсонской области
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
"Оперативная информация… (Повреждена) припортовая инфраструктура", - написал Прокудин.
О какой именно инфраструктуре идет речь, Прокудин не уточнил.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.