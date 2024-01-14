Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о повреждениях в подконтрольной части Херсонской области - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921249831.html
На Украине заявили о повреждениях в подконтрольной части Херсонской области
На Украине заявили о повреждениях в подконтрольной части Херсонской области - РИА Новости, 14.01.2024
На Украине заявили о повреждениях в подконтрольной части Херсонской области
Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T09:53
2024-01-14T09:53
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253491_243:40:1278:622_1920x0_80_0_0_d2a5d18b281cc1959e094e27c4434cca.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Оперативная информация… (Повреждена) припортовая инфраструктура", - написал Прокудин. О какой именно инфраструктуре идет речь, Прокудин не уточнил. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240113/infrastruktura-1921167292.html
https://ria.ru/20240111/predpriyatie-1920653793.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253491_241:0:1280:779_1920x0_80_0_0_294862b195665742af77765f1002d0ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, днепр (город)
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
На Украине заявили о повреждениях в подконтрольной части Херсонской области

Прокудин заявил о повреждении в подконтрольной Киеву части Херсонской области

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
"Оперативная информация… (Повреждена) припортовая инфраструктура", - написал Прокудин.
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
13 января, 15:15
О какой именно инфраструктуре идет речь, Прокудин не уточнил.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Сотрудники пожарной службы Украины
В Харькове получило повреждения производственное предприятие
11 января, 08:16
 
В миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала