https://ria.ru/20240114/ukraina-1921245168.html

Украинцев призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому

Украинцев призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому - РИА Новости, 14.01.2024

Украинцев призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале призвал сограждан самим покупать детали и собирать беспилотные летательные... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T09:09

2024-01-14T09:09

2024-01-14T09:09

в мире

украина

михаил федоров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале призвал сограждан самим покупать детали и собирать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в домашних условиях. "Создавайте FPV-дрон дома", - написал Федоров, заявив, что "миллион FPV-дронов в год – это реалистичная цель". По его словам, можно пройти курс по сборке беспилотника через Zoom. Он утверждает, что жители уже предали ВСУ свыше 100 самодельных аппаратов, однако часть из них требует доработки. Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.

https://ria.ru/20240113/unichtozhenie-1921169723.html

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921095607.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины