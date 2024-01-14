https://ria.ru/20240114/ukraina-1921245168.html
Украинцев призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому
Украинцев призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому - РИА Новости, 14.01.2024
Украинцев призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале призвал сограждан самим покупать детали и собирать беспилотные летательные... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T09:09
2024-01-14T09:09
2024-01-14T09:09
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украина
михаил федоров
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале призвал сограждан самим покупать детали и собирать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в домашних условиях. "Создавайте FPV-дрон дома", - написал Федоров, заявив, что "миллион FPV-дронов в год – это реалистичная цель". По его словам, можно пройти курс по сборке беспилотника через Zoom. Он утверждает, что жители уже предали ВСУ свыше 100 самодельных аппаратов, однако часть из них требует доработки. Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.
https://ria.ru/20240113/unichtozhenie-1921169723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины
Украинцев призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому
Украинцев призвали самим покупать детали и собирать беспилотники для ВСУ на дому