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На Украине сделали странное заявление о защите Британии от России - РИА Новости, 14.01.2024
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02:08 14.01.2024 (обновлено: 04:09 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921226327.html
На Украине сделали странное заявление о защите Британии от России
На Украине сделали странное заявление о защите Британии от России - РИА Новости, 14.01.2024
На Украине сделали странное заявление о защите Британии от России
Украина "в течение 24 часов" окажет помощь Великобритании в случае "нападения" на нее России, об этом, как передает "Украинская правда", в эфире украинского... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T02:08
2024-01-14T04:09
в мире
украина
россия
великобритания
денис шмыгаль
риши сунак
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Украина "в течение 24 часов" окажет помощь Великобритании в случае "нападения" на нее России, об этом, как передает "Украинская правда", в эфире украинского телемарафона заявил премьер страны Денис Шмыгаль.По утверждению Шмыгаля, подписанное Киевом и Лондоном соглашение по безопасности является "двусторонним, партнерским"."И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать — если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника", - заявил он.Кроме того, Шмыгаль выразил надежду, что другие страны подпишут с Украиной аналогичные соглашения, назвав договор с Лондоном "эталоном", который "устанавливает планку".В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
https://ria.ru/20240113/rada-1921093880.html
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в мире, украина, россия, великобритания, денис шмыгаль, риши сунак
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Денис Шмыгаль, Риши Сунак
На Украине сделали странное заявление о защите Британии от России

Шмыгаль заявил о готовности Украины защищать Великобританию в случае нападения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Украина "в течение 24 часов" окажет помощь Великобритании в случае "нападения" на нее России, об этом, как передает "Украинская правда", в эфире украинского телемарафона заявил премьер страны Денис Шмыгаль.
По утверждению Шмыгаля, подписанное Киевом и Лондоном соглашение по безопасности является "двусторонним, партнерским".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Раде унизили приехавшего в Киев Сунака
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"И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать — если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника", - заявил он.
Кроме того, Шмыгаль выразил надежду, что другие страны подпишут с Украиной аналогичные соглашения, назвав договор с Лондоном "эталоном", который "устанавливает планку".
В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.
Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
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Вчера, 14:06
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияДенис ШмыгальРиши Сунак
 
 
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