https://ria.ru/20240114/ukraina-1921226327.html

На Украине сделали странное заявление о защите Британии от России

На Украине сделали странное заявление о защите Британии от России - РИА Новости, 14.01.2024

На Украине сделали странное заявление о защите Британии от России

Украина "в течение 24 часов" окажет помощь Великобритании в случае "нападения" на нее России, об этом, как передает "Украинская правда", в эфире украинского... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T02:08

2024-01-14T02:08

2024-01-14T04:09

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денис шмыгаль

риши сунак

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Украина "в течение 24 часов" окажет помощь Великобритании в случае "нападения" на нее России, об этом, как передает "Украинская правда", в эфире украинского телемарафона заявил премьер страны Денис Шмыгаль.По утверждению Шмыгаля, подписанное Киевом и Лондоном соглашение по безопасности является "двусторонним, партнерским"."И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать — если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника", - заявил он.Кроме того, Шмыгаль выразил надежду, что другие страны подпишут с Украиной аналогичные соглашения, назвав договор с Лондоном "эталоном", который "устанавливает планку".В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.

https://ria.ru/20240113/rada-1921093880.html

https://ria.ru/20240113/velikobritaniya-1921156479.html

украина

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в мире, украина, россия, великобритания, денис шмыгаль, риши сунак