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Источник: США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 14.01.2024
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19:41 14.01.2024 (обновлено: 20:29 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/udary-1921316184.html
Источник: США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене
Источник: США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 14.01.2024
Источник: США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене
США и Великобритания нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в Йемене, сообщил РИА Новости местный военный источник. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T19:41
2024-01-14T20:29
в мире
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йемен
военная операция сша и британии в йемене
джо байден
ансар алла
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КАИР, 14 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в Йемене, сообщил РИА Новости местный военный источник.&quot;Американские и британские военные самолеты наносят удары по объектам группировки &quot;Ансар Алла&quot; в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море&quot;, — уточнил собеседник агентства.Как заявил ранее сегодня генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла, удары США по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море, угрожая безопасности даже тех кораблей, которые не имеют отношения к конфликту. При этом он отметил, что американцы не смогут помешать атакам хуситов на связанные с Израилем суда.Удары по ЙеменуВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В субботу утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Вечером источник в местных властях сообщил РИА Новости об атаке коалиции на военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, джо байден, ансар алла, великобритания, хамас
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Джо Байден, Ансар Алла, Великобритания, ХАМАС
Источник: США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

США и Британия нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в Йемене

© AP PhotoБойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена
Читать ria.ru в
КАИР, 14 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в Йемене, сообщил РИА Новости местный военный источник.
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"Американские и британские военные самолеты наносят удары по объектам группировки "Ансар Алла" в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море", — уточнил собеседник агентства.

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12 января, 08:00
Как заявил ранее сегодня генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла, удары США по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море, угрожая безопасности даже тех кораблей, которые не имеют отношения к конфликту. При этом он отметил, что американцы не смогут помешать атакам хуситов на связанные с Израилем суда.

Удары по Йемену

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
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Вчера, 00:21
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
В субботу утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Вечером источник в местных властях сообщил РИА Новости об атаке коалиции на военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда.
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Байден похвастался перед рабочими способностью "взорвать весь мир"
30 ноября 2023, 20:41
 
В миреСШАЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеДжо БайденАнсар АллаВеликобританияХАМАС
 
 
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