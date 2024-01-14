https://ria.ru/20240114/udary-1921253698.html

ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 14.01.2024

ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинские войска за день нанесли 95 ударов по 9 мирным населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:23

2024-01-14T10:23

2024-01-14T10:23

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 95 ударов по 9 мирным населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы мирных населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток боевики ВСУ нанесли 69 артиллерийских ударов по 9 селам левого берега Днепра. Ночью противник нанес еще 26 ударов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались Казачьи Лагеря, Алешки, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Горностаевка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240114/okhota-1921250966.html

херсонская область

днепр (город)

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Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия