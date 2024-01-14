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ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 14.01.2024
ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинские войска за день нанесли 95 ударов по 9 мирным населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:23
2024-01-14T10:23
2024-01-14T10:23
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 95 ударов по 9 мирным населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы мирных населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток боевики ВСУ нанесли 69 артиллерийских ударов по 9 селам левого берега Днепра. Ночью противник нанес еще 26 ударов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались Казачьи Лагеря, Алешки, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Горностаевка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 95 ударов по девяти мирным селам в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 95 ударов по 9 мирным населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы мирных населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток боевики ВСУ
нанесли 69 артиллерийских ударов по 9 селам левого берега Днепра. Ночью противник нанес еще 26 ударов", - сообщил источник.
Под обстрелами оказались Казачьи Лагеря, Алешки, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Горностаевка, Саги.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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