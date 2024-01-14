https://ria.ru/20240114/trevoga-1921238909.html

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2024

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T07:44

2024-01-14T07:44

2024-01-14T09:04

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Сигнал об опасности почти одновременно прозвучал около 7:25 мск в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, а также в Киеве и области.По данным ресурса, воздушную тревогу также объявили на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории страны. Воздушная тревога в соседней республике объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240113/vzryv-1921107162.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире