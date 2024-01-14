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Трамп-младший двумя словами описал рецепт завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:29 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/tramp-1921235931.html
Трамп-младший двумя словами описал рецепт завершения конфликта на Украине
Трамп-младший двумя словами описал рецепт завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.01.2024
Трамп-младший двумя словами описал рецепт завершения конфликта на Украине
Единственным способом, позволяющим завершить конфликт на Украине и начать переговоры, является урезание финансирования, такое мнение выразил сын бывшего... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T06:29
2024-01-14T06:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
киев
дональд трамп-младший
дональд трамп
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Единственным способом, позволяющим завершить конфликт на Украине и начать переговоры, является урезание финансирования, такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X."Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса", — заявил он.По словам Трампа-младшего, если США урежут финансирование Украине, то у Зеленского "не будет шанса". При этом он назвал ложью все разговоры о якобы успехах ВСУ на фронте, так как на практике оказалось, что Украина нигде не побеждает и, вероятно, даже и не предполагалось, что она победит. Единственное, к чему приводит американское финансирование, — это смерть сотен тысяч людей, считает сын экс-президента."То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — заключил Трамп-младший.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает.В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20240114/bayden-1921227223.html
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в мире, сша, украина, россия, киев, дональд трамп-младший, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Трамп-младший двумя словами описал рецепт завершения конфликта на Украине

Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Единственным способом, позволяющим завершить конфликт на Украине и начать переговоры, является урезание финансирования, такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X.
"Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса", — заявил он.
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По словам Трампа-младшего, если США урежут финансирование Украине, то у Зеленского "не будет шанса". При этом он назвал ложью все разговоры о якобы успехах ВСУ на фронте, так как на практике оказалось, что Украина нигде не побеждает и, вероятно, даже и не предполагалось, что она победит. Единственное, к чему приводит американское финансирование, — это смерть сотен тысяч людей, считает сын экс-президента.
«
"То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — заключил Трамп-младший.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает.
В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияКиевДональд Трамп-младшийДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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