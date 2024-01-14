Трамп-младший двумя словами описал рецепт завершения конфликта на Украине
Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Единственным способом, позволяющим завершить конфликт на Украине и начать переговоры, является урезание финансирования, такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X.
"Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса", — заявил он.
По словам Трампа-младшего, если США урежут финансирование Украине, то у Зеленского "не будет шанса". При этом он назвал ложью все разговоры о якобы успехах ВСУ на фронте, так как на практике оказалось, что Украина нигде не побеждает и, вероятно, даже и не предполагалось, что она победит. Единственное, к чему приводит американское финансирование, — это смерть сотен тысяч людей, считает сын экс-президента.
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"То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — заключил Трамп-младший.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает.
В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.