https://ria.ru/20240114/tetkino-1921267987.html

Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино

Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино - РИА Новости, 14.01.2024

Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино

Украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:07

2024-01-14T13:07

2024-01-14T13:54

происшествия

курская область

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."К сожалению, есть пострадавший", — написал глава области.Старовойт уточнил, что у пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.Губернатор добавил, что в двух домах выбиты окна. Их собственникам окажут помощь в ремонте.Украинские военные постоянно наносят удары по Глушковскому и другим приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240109/obstrely-1920254106.html

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921245168.html

курская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область