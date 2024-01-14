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Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино - РИА Новости, 14.01.2024
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13:07 14.01.2024 (обновлено: 13:54 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/tetkino-1921267987.html
Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино
Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино - РИА Новости, 14.01.2024
Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино
Украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:07
2024-01-14T13:54
происшествия
курская область
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."К сожалению, есть пострадавший", — написал глава области.Старовойт уточнил, что у пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.Губернатор добавил, что в двух домах выбиты окна. Их собственникам окажут помощь в ремонте.Украинские военные постоянно наносят удары по Глушковскому и другим приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240109/obstrely-1920254106.html
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921245168.html
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино

Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино, пострадал человек

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«
"К сожалению, есть пострадавший", — написал глава области.
Старовойт уточнил, что у пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Губернатор добавил, что в двух домах выбиты окна. Их собственникам окажут помощь в ремонте.
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