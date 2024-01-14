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Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино
Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино - РИА Новости, 14.01.2024
Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино
Украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:07
2024-01-14T13:07
2024-01-14T13:54
происшествия
курская область
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."К сожалению, есть пострадавший", — написал глава области.Старовойт уточнил, что у пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.Губернатор добавил, что в двух домах выбиты окна. Их собственникам окажут помощь в ремонте.Украинские военные постоянно наносят удары по Глушковскому и другим приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240109/obstrely-1920254106.html
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921245168.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино
Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино, пострадал человек