https://ria.ru/20240114/tayvan-1921281537.html

Тайвань является неотъемлемой частью КНР, заявил МИД Казахстана

Тайвань является неотъемлемой частью КНР, заявил МИД Казахстана - РИА Новости, 14.01.2024

Тайвань является неотъемлемой частью КНР, заявил МИД Казахстана

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, заявили в министерстве иностранных дел Казахстана по итогам выборов на острове. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T15:02

2024-01-14T15:02

2024-01-14T15:02

в мире

тайвань

китай

мид казахстана

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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, заявили в министерстве иностранных дел Казахстана по итогам выборов на острове. Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. "В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны", - говорится в сообщении казахстанского МИД. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240114/tayvan-1921267494.html

тайвань

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