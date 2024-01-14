https://ria.ru/20240114/tayvan-1921267494.html

МИД Франции надеется на возобновление диалога между Китаем и Тайванем

МИД Франции надеется на возобновление диалога между Китаем и Тайванем - РИА Новости, 14.01.2024

МИД Франции надеется на возобновление диалога между Китаем и Тайванем

МИД Франции выразил надежду на возобновление диалога между Китаем и Тайванем после выборов на острове и напомнил о необходимости соблюдения статуса-кво обеими... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:01

2024-01-14T13:01

2024-01-14T13:01

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тайвань

китай

франция

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ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. МИД Франции выразил надежду на возобновление диалога между Китаем и Тайванем после выборов на острове и напомнил о необходимости соблюдения статуса-кво обеими сторонами. Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. "Мы направляем наши поздравления всем избирателям и кандидатам, кто принял участие в этом демократическом процессе. Мы подтверждаем приверженность миру и стабильности в проливе Тайваня, призываем к уважению статуса-кво всеми сторонами и надеемся на возобновление диалога между двумя берегами пролива", - сообщил МИД в коммюнике. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Тайвань является важным партнёром Европы и Франции, "в особенности, в сферах экономики, культуры, науки и технологий". "Мы надеемся, что после выборов связи с островом продолжат укрепляться в духе соблюдения нашей политики единого Китая", - отметили в МИД. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240114/kitay-1921259089.html

https://ria.ru/20240114/tayvan-1921251947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, китай, франция