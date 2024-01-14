https://ria.ru/20240114/svet-1921277249.html

Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ

Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ - РИА Новости, 14.01.2024

Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ

Задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:34

2024-01-14T14:34

2024-01-14T14:34

в мире

киев

дтэк

днепропетровская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК. "Без света могут остаться 2,2% жителей Киева из-за задолженности. Сейчас в столице 28 тысяч должников подлежат отключению - они задолжали 206 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов). При невозможности уплатить долг его могут реструктурировать. Также есть возможность оформления субсидий", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале телеканала. По данным ТСН, в Днепропетровской области за свет задолжали 46 тысяч потребителей, долг составляет 417,5 миллиона гривен (10,9 миллиона долларов). Ранее украинское издание "Эспрессо" сообщало, что кабинет министров Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.

https://ria.ru/20240108/saldo-1920207493.html

киев

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, дтэк, днепропетровская область, украина