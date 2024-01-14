https://ria.ru/20240114/svet-1921277249.html
Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ
Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ
Задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:34
2024-01-14T14:34
2024-01-14T14:34
в мире
киев
дтэк
днепропетровская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК. "Без света могут остаться 2,2% жителей Киева из-за задолженности. Сейчас в столице 28 тысяч должников подлежат отключению - они задолжали 206 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов). При невозможности уплатить долг его могут реструктурировать. Также есть возможность оформления субсидий", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале телеканала. По данным ТСН, в Днепропетровской области за свет задолжали 46 тысяч потребителей, долг составляет 417,5 миллиона гривен (10,9 миллиона долларов). Ранее украинское издание "Эспрессо" сообщало, что кабинет министров Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
https://ria.ru/20240108/saldo-1920207493.html
киев
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, дтэк, днепропетровская область, украина
В мире, Киев, ДТЭК, Днепропетровская область, Украина
Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ
ТСН: жителям Киева грозит отключение света за неуплату долга