Рейтинг@Mail.ru
Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/svet-1921277249.html
Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ
Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ
Задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:34
2024-01-14T14:34
в мире
киев
дтэк
днепропетровская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК. "Без света могут остаться 2,2% жителей Киева из-за задолженности. Сейчас в столице 28 тысяч должников подлежат отключению - они задолжали 206 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов). При невозможности уплатить долг его могут реструктурировать. Также есть возможность оформления субсидий", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале телеканала. По данным ТСН, в Днепропетровской области за свет задолжали 46 тысяч потребителей, долг составляет 417,5 миллиона гривен (10,9 миллиона долларов). Ранее украинское издание "Эспрессо" сообщало, что кабинет министров Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
https://ria.ru/20240108/saldo-1920207493.html
киев
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, дтэк, днепропетровская область, украина
В мире, Киев, ДТЭК, Днепропетровская область, Украина
Жителям Киева грозит отключение света, пишут местные СМИ

ТСН: жителям Киева грозит отключение света за неуплату долга

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК.
«
"Без света могут остаться 2,2% жителей Киева из-за задолженности. Сейчас в столице 28 тысяч должников подлежат отключению - они задолжали 206 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов). При невозможности уплатить долг его могут реструктурировать. Также есть возможность оформления субсидий", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале телеканала.
По данным ТСН, в Днепропетровской области за свет задолжали 46 тысяч потребителей, долг составляет 417,5 миллиона гривен (10,9 миллиона долларов).
Ранее украинское издание "Эспрессо" сообщало, что кабинет министров Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области
8 января, 23:44
 
В миреКиевДТЭКДнепропетровская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала