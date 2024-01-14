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В речи Сунака в Киеве нашли скандальный нюанс - РИА Новости, 14.01.2024
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02:54 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/sunak-1921228081.html
В речи Сунака в Киеве нашли скандальный нюанс
В речи Сунака в Киеве нашли скандальный нюанс - РИА Новости, 14.01.2024
В речи Сунака в Киеве нашли скандальный нюанс
Премьер Британии Риши Сунак и Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что именно прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T02:54
2024-01-14T02:54
в мире
украина
риши сунак
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Премьер Британии Риши Сунак и Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что именно прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности, пишет "Украинская правда".Как утверждает издание, на пресс-конференции в Киеве после подписания соглашения Зеленский употреблял исключительно слово "гарантии" или фразу "гарантии безопасности". "При этом британский премьер Риши Сунак, сообщая о подписанном документе, выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности"", - говорится в статье.Один раз в ходе выступления Сунак "неожиданно" изменил формулировку, заявив, что подписанное соглашение "расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных", отмечает издание. При этом в ответе на уточняющий вопрос о том, можно ли говорить о "гарантиях безопасности", как настаивает Украина, британский премьер "исправился" и подчеркнул, что это "заверения" в рамках обещания, которое Украина получила от государств G7 на саммите НАТО.Украинское издание указало, что терминология "имеет важное политическое значение", поэтому Киев "настаивает" на получении "гарантий безопасности", на что партнеры, однако, "не готовы". Кроме того, оно назвало "примечательным", что в тексте соглашения вообще не содержится ни одного из этих терминов, вместо них в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности".В пятницу Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921226327.html
https://ria.ru/20240113/velikobritaniya-1921156479.html
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в мире, украина, риши сунак, владимир зеленский, g7, нато, великобритания
В мире, Украина, Риши Сунак, Владимир Зеленский, G7, НАТО, Великобритания
В речи Сунака в Киеве нашли скандальный нюанс

"Украинская правда": Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

© AP Photo / Stefan RousseauВладимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Премьер Британии Риши Сунак и Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что именно прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности, пишет "Украинская правда".
Как утверждает издание, на пресс-конференции в Киеве после подписания соглашения Зеленский употреблял исключительно слово "гарантии" или фразу "гарантии безопасности". "При этом британский премьер Риши Сунак, сообщая о подписанном документе, выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности"", - говорится в статье.
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Один раз в ходе выступления Сунак "неожиданно" изменил формулировку, заявив, что подписанное соглашение "расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных", отмечает издание. При этом в ответе на уточняющий вопрос о том, можно ли говорить о "гарантиях безопасности", как настаивает Украина, британский премьер "исправился" и подчеркнул, что это "заверения" в рамках обещания, которое Украина получила от государств G7 на саммите НАТО.
Украинское издание указало, что терминология "имеет важное политическое значение", поэтому Киев "настаивает" на получении "гарантий безопасности", на что партнеры, однако, "не готовы". Кроме того, оно назвало "примечательным", что в тексте соглашения вообще не содержится ни одного из этих терминов, вместо них в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности".
В пятницу Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.
Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
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