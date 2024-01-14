https://ria.ru/20240114/ssha-1921226628.html

СМИ: в конгрессе США договорились о финансировании правительства до марта

СМИ: в конгрессе США договорились о финансировании правительства до марта - РИА Новости, 14.01.2024

СМИ: в конгрессе США договорились о финансировании правительства до марта

Лидеры обеих палат американского конгресса достигли договоренности относительно проекта временного финансирования правительства, пишет в субботу газета Politico РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T02:12

2024-01-14T02:12

2024-01-14T02:12

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джо байден

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майк джонсон

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Лидеры обеих палат американского конгресса достигли договоренности относительно проекта временного финансирования правительства, пишет в субботу газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Предполагается, что финансирование для части федеральных ведомств будет продлено до 1 марта, для прочих - до 8 марта. Голосование по проекту ожидается на следующей неделе. Президент США Джо Байден 7 января сообщал, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный шатдаун". Утвержденных средств на обеспечение работы правительства хватит до 19 января. СМИ писали ранее, что шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января весьма высоки, учитывая, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.

https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html

https://ria.ru/20240112/konfiskatsiya-1920909043.html

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сша, джо байден, politico, майк джонсон, в мире