https://ria.ru/20240114/spetsoperatsiya-1921321796.html

Спецоперация, 14 января: российские танки оснастили системами против дронов

Спецоперация, 14 января: российские танки оснастили системами против дронов - РИА Новости, 14.01.2024

Спецоперация, 14 января: российские танки оснастили системами против дронов

О новых российских системах подавления дронов, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T20:52

2024-01-14T20:52

2024-01-14T21:11

специальная военная операция на украине

россия

белгород

владивосток

роман старовойт

олег гуменюк (политик)

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. О новых российских системах подавления дронов, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Комплексы подавления дроновКомплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщило Минобороны. На видео, предоставленном ведомством, демонстрируется танк Т-80БВМ, ведущий огонь по позициям ВСУ осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции. На бронемашине установлен противодроновый козырек, на котором смонтирована система подавления дронов "Сания" разработки компании 3mx. "Сания" — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. По данным разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до полутора километров, их подавление происходит на расстоянии до одного километра. Комплекс обеспечивает подавление дронов и при движении танка.Сложности с F-16 Украина в перспективе рассчитывает полностью перейти на западную технику, однако содержать, в частности, истребители F-16 будет очень сложно, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат."В перспективе мы должны перейти на западную технику, это касается истребительной авиации и вертолетов. Инфраструктура для самолетов НАТО достаточно типичная, но каждый тип самолета — это дополнительная нагрузка на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию. У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники", — сказал Игнат в эфире телеканала "Рада".Ранее издание Berlingske писало, что Дания передаст Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировалось. Позднее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок.Террористические атаки КиеваУкраинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. "К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в двух домах выбиты окна. Собственникам окажут помощь в ремонте.Защита БелгородаБелгородские власти установили в центре города, где в конце декабря погибли люди, железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов, передает корреспондент РИА Новости. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Одним из мест, куда прилетели кассетные боеприпасы, была центральная часть города возле универмага "Белгород". В воскресенье власти установили рядом с остановкой универмага железобетонную конструкцию, предназначенную для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об укреплении стеклянных остановок в Белгороде для повышения безопасности жителей, использующих общественный транспорт. Десятки остановок в городе уже укреплены бетонными блоками и мешками с песком. Осужденный экс-мэр уехал на СВО Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Впервые информация о том, что Гуменюк отправился в зону СВО, появилась в соцсетях в ноябре 2023 года. Тогда в ГУФСИН РИА Новости опровергли эти данные. "Уехал (в зону СВО. — Прим. ред.)", — сказал собеседник.Теперь в региональном ГУФСИН агентству сообщили, что не комментируют эту тему. Комментарием защиты экс-мэра РИА Новости не располагает. В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. Брифинг МинобороныКак сообщило Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях около 800 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены 27 единиц бронетехники и 25 гаубиц противника. Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

https://ria.ru/20240114/posledstviya-1921260008.html

https://ria.ru/20240114/uregulirovanie-1921312119.html

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921295400.html

https://ria.ru/20240114/spetsoperatsiya-1920713929.html

https://ria.ru/20240114/reb-1921280746.html

https://ria.ru/20240114/rotatsii-1921221854.html

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россия, белгород, владивосток, роман старовойт, олег гуменюк (политик), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, f-16