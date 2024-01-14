https://ria.ru/20240114/soldat-1921291791.html
Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой
Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой - РИА Новости, 14.01.2024
Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой
Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но России освобождать ее, как в прошлом, нет никакой необходимости, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:21
2024-01-14T16:21
2024-01-14T19:20
в мире
франция
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ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но России освобождать ее, как в прошлом, нет никакой необходимости, заявил РИА Новости бывший военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией."Не надо, не стоит, потому что сами европейцы дураки, пусть они сами и разбираются со своими элитами. Не надо! Ни одного русского солдата не надо отправлять. <...> Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно", — сказал Николя.Он также добавил, что Евросоюз является дубликатом Советского Союза, однако идеалом в Европе служит ЛГБТ*. В свою очередь, экономика Евросоюза выходит из строя, потому что руководство стран — некомпетентное и неквалифицированное. "У ворот России поднимется новый мир. Бывшие страны третьего мира поднимаются, разворачивается новый мировой порядок. Те, которые были самые продвинутые, европейцы, — станут самыми бедными. И наоборот: поднимается арабский, азиатский и африканский мир, а Европа уходит вниз", — подытожил Николя, имеющий двойное гражданство — Франции и России.Ранее при посещении Донбасса с гуманитарной миссией он констатировал, что солдаты НАТО служат только США.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, европа
В мире, Франция, Россия, Европа
Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой
Экс-военный из Франции призвал РФ не освобождать Европу снова, а дать ей умереть
ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но России освобождать ее, как в прошлом, нет никакой необходимости, заявил РИА Новости бывший военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией.
"Не надо, не стоит, потому что сами европейцы дураки, пусть они сами и разбираются со своими элитами. Не надо! Ни одного русского солдата не надо отправлять. <...> Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно", — сказал Николя.
Главное преимущество Европы теперь ее уничтожает
Он также добавил, что Евросоюз является дубликатом Советского Союза, однако идеалом в Европе служит ЛГБТ*. В свою очередь, экономика Евросоюза выходит из строя, потому что руководство стран — некомпетентное и неквалифицированное.
"У ворот России поднимется новый мир. Бывшие страны третьего мира поднимаются, разворачивается новый мировой порядок. Те, которые были самые продвинутые, европейцы, — станут самыми бедными. И наоборот: поднимается арабский, азиатский и африканский мир, а Европа уходит вниз", — подытожил Николя, имеющий двойное гражданство — Франции и России.
Ранее при посещении Донбасса с гуманитарной миссией он констатировал, что солдаты НАТО
служат только США
.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Для англосаксов настало время расплаты