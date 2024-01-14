https://ria.ru/20240114/soldat-1921291791.html

Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой

Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой - РИА Новости, 14.01.2024

Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой

Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но России освобождать ее, как в прошлом, нет никакой необходимости, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:21

2024-01-14T16:21

2024-01-14T19:20

в мире

франция

россия

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но России освобождать ее, как в прошлом, нет никакой необходимости, заявил РИА Новости бывший военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией."Не надо, не стоит, потому что сами европейцы дураки, пусть они сами и разбираются со своими элитами. Не надо! Ни одного русского солдата не надо отправлять. <...> Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно", — сказал Николя.Он также добавил, что Евросоюз является дубликатом Советского Союза, однако идеалом в Европе служит ЛГБТ*. В свою очередь, экономика Евросоюза выходит из строя, потому что руководство стран — некомпетентное и неквалифицированное. "У ворот России поднимется новый мир. Бывшие страны третьего мира поднимаются, разворачивается новый мировой порядок. Те, которые были самые продвинутые, европейцы, — станут самыми бедными. И наоборот: поднимается арабский, азиатский и африканский мир, а Европа уходит вниз", — подытожил Николя, имеющий двойное гражданство — Франции и России.Ранее при посещении Донбасса с гуманитарной миссией он констатировал, что солдаты НАТО служат только США.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

франция

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, россия, европа