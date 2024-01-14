https://ria.ru/20240114/sneg-1921299131.html
В Севастополе за ночь выпала половина месячной нормы снега
В Севастополе за ночь выпала половина месячной нормы снега - РИА Новости, 14.01.2024
В Севастополе за ночь выпала половина месячной нормы снега
В Севастополе за минувшую ночь выпала половина месячной нормы снега, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T17:05
2024-01-14T17:05
2024-01-14T17:05
общество
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. В Севастополе за минувшую ночь выпала половина месячной нормы снега, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "За ночь в городе выпала половина месячной нормы снега. Городские службы работали всю ночь и продолжают сейчас. Всего за последние сутки дорожные службы обработали и расчистили 270 километров внутригородских дорог и 350 километров пригородных дорог", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, для устранения последствий непогоды задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих. "Остаются проблемные места — это подъёмы и горки на внутриквартальных дорогах", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, несмотря на усилия дорожных и коммунальных служб, ситуация на дорогах по-прежнему остается сложной, из-за гололеда возникли перебои с вывозом мусора. "Прошу всех водителей не выезжать из дома без необходимости. И уж тем более воздержитесь от поездок, если не переобули машину и у вас летняя резина. Если выехали — соблюдайте дистанцию и скоростной режим, избегайте обгонов", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240114/osadki-1921284294.html
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общество, севастополь, михаил развожаев
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе за ночь выпала половина месячной нормы снега
В Севастополе за ночь выпала половина месячной нормы снега