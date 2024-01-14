https://ria.ru/20240114/sklad-1921274542.html

Wildberries открыл горячую линию после пожара на складе в Петербурге

Wildberries открыл горячую линию после пожара на складе в Петербурге - РИА Новости, 14.01.2024

Wildberries открыл горячую линию после пожара на складе в Петербурге

Маркетплейс Wildberries открывает горячую линию для близких и родственников исполнителей горящего склада в Санкт-Петербурге, сообщает компания. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:12

2024-01-14T14:12

2024-01-14T14:12

происшествия

wildberries

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Маркетплейс Wildberries открывает горячую линию для близких и родственников исполнителей горящего склада в Санкт-Петербурге, сообщает компания. "Во время эвакуации некоторые исполнители склада вынужденно остались без связи. Поэтому мы открываем круглосуточную горячую линию для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, которые 13 января могли быть на складе в Шушарах", - говорится в сообщении. Обратиться можно по номеру: +7-495-775-55-57. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. По состоянию на 17.30 мск площадь горения в завалах составила четыре тысячи квадратных метров, уточняло городское управление МЧС.

https://ria.ru/20240114/pozhar-1921273219.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, wildberries, санкт-петербург