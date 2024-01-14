Wildberries открыл горячую линию после пожара на складе в Петербурге
Wildberries открыл горячую линию для родственников работников сгоревшего склада
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Маркетплейс Wildberries открывает горячую линию для близких и родственников исполнителей горящего склада в Санкт-Петербурге, сообщает компания.
"Во время эвакуации некоторые исполнители склада вынужденно остались без связи. Поэтому мы открываем круглосуточную горячую линию для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, которые 13 января могли быть на складе в Шушарах", - говорится в сообщении.
Обратиться можно по номеру: +7-495-775-55-57.
Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. По состоянию на 17.30 мск площадь горения в завалах составила четыре тысячи квадратных метров, уточняло городское управление МЧС.