https://ria.ru/20240114/sklad-1921270647.html

ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области

ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.01.2024

ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области

Российские военные ударили по украинскому складу авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:33

2024-01-14T13:33

2024-01-14T13:33

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по украинскому складу авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240114/ugroza-1921268244.html

днепропетровская область

россия

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Варвара Скокшина

днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность