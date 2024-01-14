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ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/sklad-1921270647.html
ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области
ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.01.2024
ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области
Российские военные ударили по украинскому складу авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:33
2024-01-14T13:33
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по украинскому складу авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240114/ugroza-1921268244.html
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днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области

ВС России поразили склад авиабоеприпасов на аэродроме в Днепропетровской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по украинскому складу авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Поражены склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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