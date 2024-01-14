https://ria.ru/20240114/sklad-1921270647.html
ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области
ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.01.2024
ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области
Российские военные ударили по украинскому складу авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:33
2024-01-14T13:33
2024-01-14T13:33
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по украинскому складу авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240114/ugroza-1921268244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили склад авиабоеприпасов в Днепропетровской области
ВС России поразили склад авиабоеприпасов на аэродроме в Днепропетровской области