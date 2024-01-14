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Работой Шольца недовольны более 70 процентов немцев, показал опрос
Работой Шольца недовольны более 70 процентов немцев, показал опрос - РИА Новости, 14.01.2024
Работой Шольца недовольны более 70 процентов немцев, показал опрос
Более 70% немцев недовольны работой федерального канцлера Германии Олафа Шольца, свидетельствуют данные исследования института INSA, проведенного для издания... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T07:14
2024-01-14T07:14
2024-01-14T07:14
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 70% немцев недовольны работой федерального канцлера Германии Олафа Шольца, свидетельствуют данные исследования института INSA, проведенного для издания Bild. "Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. С его работой несогласны 72% избирателей, что на три процентных пункта больше, чем в начале декабря. Только каждый пятый (20%) считает, что Шольц проделал хорошую работу, этот показатель также ухудшился на три пункта", - пишет газета. Как отмечают исследователи, работой федерального правительства в целом недовольны 76% опрошенных. Правительство устраивает только 17% граждан - по данным института, это худший показатель правящей коалиции с начала ее работы в декабре 2021 года. Опрос проводился 8-12 января среди 1202 человек. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта. В прошлое воскресенье Bild опубликовал результаты другого опроса, проведенного институтом INSA, согласно которому почти две трети жителей Германии (64,3% респондентов) хотели бы смены канцлера, вместо Олафа Шольца на этом посту немцы хотели бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса.
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германия, олаф шольц, bild, борис писториус, в мире
Германия, Олаф Шольц, Bild, Борис Писториус, В мире
Работой Шольца недовольны более 70 процентов немцев, показал опрос
Bild: более 70 процентов немцев недовольны работой федерального канцлера Шольца