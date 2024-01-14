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Источник подтвердил сделку в конгрессе США по предотвращению шатдауна - РИА Новости, 14.01.2024
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19:38 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/sdelka-1921315822.html
Источник подтвердил сделку в конгрессе США по предотвращению шатдауна
Источник подтвердил сделку в конгрессе США по предотвращению шатдауна - РИА Новости, 14.01.2024
Источник подтвердил сделку в конгрессе США по предотвращению шатдауна
Руководство палаты представителей и сената США достигло соглашения, которое обеспечит временное финансирование работы американского правительства до марта 2024... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T19:38
2024-01-14T19:38
сша
в мире
джо байден
майк джонсон
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Руководство палаты представителей и сената США достигло соглашения, которое обеспечит временное финансирование работы американского правительства до марта 2024 года, заявил РИА Новости источник, близкий к ситуации. "Можем подтвердить", - сообщил он на вопрос о наличии сделки между обеими палатами конгресса по предотвращению шатдауна. Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила о том, что лидеры обеих палат конгресса достигли договоренности по проекту временного финансирования правительства, включая выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта. Голосование по проекту ожидается на следующей неделе. Президент США Джо Байден 7 января сообщал, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный шатдаун". В настоящее время утвержденных средств на работу правительства хватит до 19 января. СМИ писали ранее, что шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января весьма высоки, учитывая, что спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
https://ria.ru/20240114/ssha-1921226628.html
https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html
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сша, в мире, джо байден, майк джонсон, конгресс сша
США, В мире, Джо Байден, Майк Джонсон, Конгресс США
Источник подтвердил сделку в конгрессе США по предотвращению шатдауна

В США подтвердили сделку в американском конгрессе по предотвращению шатдауна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Руководство палаты представителей и сената США достигло соглашения, которое обеспечит временное финансирование работы американского правительства до марта 2024 года, заявил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
«
"Можем подтвердить", - сообщил он на вопрос о наличии сделки между обеими палатами конгресса по предотвращению шатдауна.
Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила о том, что лидеры обеих палат конгресса достигли договоренности по проекту временного финансирования правительства, включая выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта. Голосование по проекту ожидается на следующей неделе.
Президент США Джо Байден 7 января сообщал, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный шатдаун".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
СМИ: в конгрессе США договорились о финансировании правительства до марта
Вчера, 02:12
В настоящее время утвержденных средств на работу правительства хватит до 19 января. СМИ писали ранее, что шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января весьма высоки, учитывая, что спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании.
В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Американский миллиардер предрек крах экономике США
14 марта 2023, 13:20
 
СШАВ миреДжо БайденМайк ДжонсонКонгресс США
 
 
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