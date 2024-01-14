https://ria.ru/20240114/sdelka-1921315822.html

Источник подтвердил сделку в конгрессе США по предотвращению шатдауна

Источник подтвердил сделку в конгрессе США по предотвращению шатдауна - РИА Новости, 14.01.2024

Источник подтвердил сделку в конгрессе США по предотвращению шатдауна

Руководство палаты представителей и сената США достигло соглашения, которое обеспечит временное финансирование работы американского правительства до марта 2024... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T19:38

2024-01-14T19:38

2024-01-14T19:38

сша

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джо байден

майк джонсон

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Руководство палаты представителей и сената США достигло соглашения, которое обеспечит временное финансирование работы американского правительства до марта 2024 года, заявил РИА Новости источник, близкий к ситуации. "Можем подтвердить", - сообщил он на вопрос о наличии сделки между обеими палатами конгресса по предотвращению шатдауна. Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила о том, что лидеры обеих палат конгресса достигли договоренности по проекту временного финансирования правительства, включая выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта. Голосование по проекту ожидается на следующей неделе. Президент США Джо Байден 7 января сообщал, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный шатдаун". В настоящее время утвержденных средств на работу правительства хватит до 19 января. СМИ писали ранее, что шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января весьма высоки, учитывая, что спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.

https://ria.ru/20240114/ssha-1921226628.html

https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, джо байден, майк джонсон, конгресс сша