https://ria.ru/20240114/schenok-1921228929.html

Кинолог объяснил, почему не стоит дарить щенков

Кинолог объяснил, почему не стоит дарить щенков - РИА Новости, 14.01.2024

Кинолог объяснил, почему не стоит дарить щенков

Собака — это живое существо, а не игрушка, поэтому дарить щенков не стоит даже тем, кто когда-то говорил о желании обзавестись питомцем, лучше презентовать... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T03:12

2024-01-14T03:12

2024-01-14T05:18

владимир голубев (кинолог)

общество

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Собака — это живое существо, а не игрушка, поэтому дарить щенков не стоит даже тем, кто когда-то говорил о желании обзавестись питомцем, лучше презентовать человеку курсы будущего собаковода, или, в крайнем случае, вовлечь его в процесс подбора щенка, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Тем, кто планирует преподнести щенка в качестве подарка человеку, важно хорошо обдумать свое решение. Перед тем, как осчастливить будущего хозяина, посоветуйтесь с ним: готов ли он для собаки, знает ли он о породе питомца, готов ли взять ответственность?", - сказал Голубев. "Собака – это не игрушка и не подарок. Лучше всего подарить книгу или курсы, с помощью которых человек поймет, как ухаживать за собакой, что стоит ожидать, как подготовиться к появлению питомца в доме", – добавил он.Сюрпризы нежелательныКинолог предупредил, что неподходящая порода или в целом неготовность к собаке в доме, могут стать источником больших проблем для хозяина.Голубев подчеркнул, что даже если человек когда-то обмолвился о том, что хочет питомца, это совершенно не значит, что он готов нести ответственность за живое существо прямо сейчас. По словам кинолога, прежде, чем преподнести щенка в качестве подарка, важно обсудить этот вопрос с будущим собаководом, а лучше сделать так, чтобы будущий владелец был частью процесса выбора щенка."Человек должен самостоятельно решить, какая именно порода ему подходит, основываясь на информации о ней, и сделать вывод, готов ли он нести ответственность, ухаживать, тратить денежные средства и свое личное время на животное. Если ответ утвердительный, можно вместе выбрать заводчика и съездить к нему, чтобы подобрать щенка", - отметил президент РКФ. На ком ответственностьТем, кому всё же внезапно подарили щенка, он порекомендовал взвесить все "за" и "против", изучить породу и подумать, есть ли возможность воспитывать собаку, ежедневно выгуливать и проводить с ней большое количество времени. Кроме того, стоит разобраться, позволяет ли ваш образ жизни и материальное состояние новоиспеченного собаковода владеть питомцем."Если на эти вопросы вы ответили положительно, то следующий шаг – это научиться жить вместе с собакой и ухаживать за ней", - сказал Голубев.Если же принять питомца в дом не получится, то важно позаботиться о его судьбе. В первую очередь, стоит уточнить, нельзя ли вернуть собаку заводчику. По словам кинолога, хоть они и не обязаны принимать таких питомцев обратно, среди них есть те, кто согласятся на время забрать вашу собаку или помочь с поиском нового хозяина. Кроме того, можно разместить объявления в породных группах и форумах, посвященных породе. Бывает так, что собаковод, у которого уже есть питомец, хотел бы завести себе еще одно животное той же породы, рассказал президент РКФ. Также о собаке можно рассказать в своих социальных сетях, посоветовал он. "Отнеситесь к этому вопросу гуманно и ответственно. Не отдавайте собаку человеку, в котором вы не уверены, и, тем более, не выставляйте ее на улицу. Безусловно, не вы принимали изначальное решение взять собаку, но в данный момент именно вы можете решить дальнейшую судьбу живого существа", - обратился Голубев к тем, кто не может оставить щенка себе.

https://ria.ru/20231217/kinolog-1916258861.html

https://ria.ru/20231203/kinolog-1913405456.html

https://ria.ru/20231210/kinolog-1914878882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев (кинолог), общество, российская кинологическая федерация (ркф)