https://ria.ru/20240114/saniya-1921231425.html

Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания"

Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания" - РИА Новости, 14.01.2024

Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания"

Комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T05:03

2024-01-14T05:03

2024-01-14T05:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны."Сания" — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. По данным разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до полутора километра, их подавление происходит на расстоянии до километра. Комплекс обеспечивает подавление дронов и при движении танка.Как уточнили в ведомстве, в ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ у населенного пункта Первомайское."Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ, используя складки местности, быстро прибыл на позицию открытия огня. Благодаря корректировке стрельбы в реальном времени с помощью малых разведывательных БПЛА огневые позиции ВСУ были оперативно уничтожены. Потери противника составили свыше 10 человек убитыми и ранеными", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231104/oruzhie-1907362756.html

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украина, россия, вооруженные силы украины