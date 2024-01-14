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Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания" - РИА Новости, 14.01.2024
Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
Комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T05:03
2024-01-14T05:03
2024-01-14T05:09
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны."Сания" — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. По данным разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до полутора километра, их подавление происходит на расстоянии до километра. Комплекс обеспечивает подавление дронов и при движении танка.Как уточнили в ведомстве, в ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ у населенного пункта Первомайское."Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ, используя складки местности, быстро прибыл на позицию открытия огня. Благодаря корректировке стрельбы в реальном времени с помощью малых разведывательных БПЛА огневые позиции ВСУ были оперативно уничтожены. Потери противника составили свыше 10 человек убитыми и ранеными", - отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.
"Сания" — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. По данным разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до полутора километра, их подавление происходит на расстоянии до километра. Комплекс обеспечивает подавление дронов и при движении танка.
Как уточнили в ведомстве, в ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ у населенного пункта Первомайское.
"Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ, используя складки местности, быстро прибыл на позицию открытия огня. Благодаря корректировке стрельбы в реальном времени с помощью малых разведывательных БПЛА огневые позиции ВСУ были оперативно уничтожены. Потери противника составили свыше 10 человек убитыми и ранеными", - отметили в ведомстве.
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