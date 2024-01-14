https://ria.ru/20240114/rumyniya-1921288308.html

Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 14.01.2024

Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила Госпогранслужба постсоветской республики в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T15:43

2024-01-14T15:43

2024-01-14T16:27

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила Госпогранслужба постсоветской республики в Telegram-канале. "Около 14:00 (15:00 мск) от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокировки румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", — уточнили в ведомстве. Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о перекрытии пункта пропуска на границе с Румынией, но позже заявила, что КПП разблокировали. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с постсоветской республикой. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в соседней стране после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли несколько украинских водителей. Аналогичные протесты и перекрытия пунктов пропуска на границе с постсоветской республикой проходили в Венгрии и Словакии.Отношения Киева и его соседей осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции республики в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240110/ocheredi-1920423575.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, румыния