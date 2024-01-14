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Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 14.01.2024
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15:43 14.01.2024 (обновлено: 16:27 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/rumyniya-1921288308.html
Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 14.01.2024
Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила Госпогранслужба постсоветской республики в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:43
2024-01-14T16:27
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила Госпогранслужба постсоветской республики в Telegram-канале. "Около 14:00 (15:00 мск) от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокировки румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", — уточнили в ведомстве. Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о перекрытии пункта пропуска на границе с Румынией, но позже заявила, что КПП разблокировали. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с постсоветской республикой. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в соседней стране после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли несколько украинских водителей. Аналогичные протесты и перекрытия пунктов пропуска на границе с постсоветской республикой проходили в Венгрии и Словакии.Отношения Киева и его соседей осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции республики в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240110/ocheredi-1920423575.html
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в мире, украина, румыния
В мире, Украина, Румыния
Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Румынские фермеры второй день подряд блокируют КПП на границе с Украиной

© Фото из соцсетей Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной
 Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной
© Фото из соцсетей
Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила Госпогранслужба постсоветской республики в Telegram-канале.
«
"Около 14:00 (15:00 мск) от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокировки румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", — уточнили в ведомстве.
Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о перекрытии пункта пропуска на границе с Румынией, но позже заявила, что КПП разблокировали.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с постсоветской республикой. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в соседней стране после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли несколько украинских водителей.
Аналогичные протесты и перекрытия пунктов пропуска на границе с постсоветской республикой проходили в Венгрии и Словакии.
Отношения Киева и его соседей осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции республики в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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