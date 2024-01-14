https://ria.ru/20240114/rubinshteyn-1920269823.html

Биография Льва Рубинштейна

Биография Льва Рубинштейна - РИА Новости, 14.01.2024

Биография Льва Рубинштейна

Российский поэт, литературный критик, журналист и публицист Лев Семенович Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в Москве. Его отец был военным инженером... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T11:12

2024-01-14T11:12

2024-01-14T11:18

справки

москва

лев рубинштейн

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Российский поэт, литературный критик, журналист и публицист Лев Семенович Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в Москве. Его отец был военным инженером. Некоторое время семья жила на Крайнем Севере.Окончил филологический факультет Московского заочного педагогического института (ныне – Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова).По окончании вуза долгое время работал библиографом в институтской библиотеке.С конца 1960-х годов, в годы студенчества, начал заниматься литературой. В тот период находился под влиянием американского поп-арта, а также творчества американского авангардиста Джона Кейджа. Был одним из основоположников и лидеров московского концептуализма (наряду с поэтами Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым). В 1974 году Лев Рубинштейн разработал собственную стилистику литературных произведений, состоящих из множества маленьких частей, записанных на библиотечные карточки – картотеку.Впервые начал публиковаться на Западе в конце 1970-х годов. В виде картотеки книги выходили во Франции и Германии. С конца 1980-х годов книги Рубинштейна стали издавать в России.Сотрудничал с газетой "Коммерсантъ" (1995). Работал в журналах "Итоги" (1996-2001), "Еженедельный журнал" (2001-2002), "Политбюро" (2003).В 2005-2015 годах писал для сайтов Грани.ру. Был колумнистом Стенгазеты.нет (с 2005 года) и Inliberty.ru (c 2015).Вел личные блоги на LiveJournal и радиостанции "Эхо Москвы" (доступ к ресурсам радиостанции впоследствии был ограничен Роскомнадзором за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей).В числе произведений Рубинштейна – "Маленькая ночная серенада". Из "Большой картотеки" (1992), "Все дальше и дальше. Из "Большой картотеки" (1995), "Вопросы литературы" (1996), "Дружеские обращения" (1997), "Случаи из языка" (1998). "Домашнее музицирование" (2000), "Погоня за шляпой и другие тексты" (2004), "Духи времени" (2008), "Четыре текста из Большой картотеки" (2011), "Знаки внимания" (2012), "Скорее всего" (2013), "Большая картотека" (2015), "Причинное время" (2016), "Целый год. Мой календарь" (2018), "Кладбище с вайфаем" (2020), "Время политики" (2021) и другие.Лев Рубинштейн был участником многих поэтических и музыкальных фестивалей, художественных выставок и акций.За годы творчества он написал десятки эссе, стихотворений и художественных произведений. Многие из них были переведены на английский, немецкий, финский, французский, шведский, польский и другие языки.Был членом Союза российских писателей (1991).В 1994 году стал стипендиатом Германской службы академических обменов (DAAD).Лауреат премии Андрея Белого (1999). В 2013 году за книгу "Знаки внимания" был удостоен премии "Новая словесность", вручаемой Фондом культурных инициатив бизнесмена и политика Михаила Прохорова. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в воскресенье, 14 января.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, лев рубинштейн