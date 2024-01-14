https://ria.ru/20240114/rubinshteyn-1921254939.html

Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн

Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн - РИА Новости, 14.01.2024

Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн

Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн, сообщила его дочь на своей странице "Живого журнала". РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:49

2024-01-14T10:49

2024-01-14T15:09

культура

новости культуры

лев рубинштейн

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920234083_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_6c96fa6bd774d541c5183d76177facc2.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн, сообщила его дочь на своей странице "Живого журнала"."Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", — написала она.Восьмого января писателя сбила машина на северо-востоке Москвы, после чего 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Как сообщил на следующий день столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числятся 19 эпизодов нарушений ПДД.Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, лев рубинштейн, москва