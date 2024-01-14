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Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн - РИА Новости, 14.01.2024
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Культура
 
10:49 14.01.2024 (обновлено: 15:09 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/rubinshteyn-1921254939.html
Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн
Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн - РИА Новости, 14.01.2024
Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн
Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн, сообщила его дочь на своей странице "Живого журнала". РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:49
2024-01-14T15:09
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн, сообщила его дочь на своей странице "Живого журнала"."Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", — написала она.Восьмого января писателя сбила машина на северо-востоке Москвы, после чего 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Как сообщил на следующий день столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числятся 19 эпизодов нарушений ПДД.Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
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новости культуры, лев рубинштейн, москва
Культура, Новости культуры, Лев Рубинштейн, Москва
Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн

Умер поэт Лев Рубинштейн

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоэт и публицист Лев Рубинштейн
Поэт и публицист Лев Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Поэт и публицист Лев Рубинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн, сообщила его дочь на своей странице "Живого журнала".
«
"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", — написала она.
Восьмого января писателя сбила машина на северо-востоке Москвы, после чего 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Как сообщил на следующий день столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числятся 19 эпизодов нарушений ПДД.
Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
 
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