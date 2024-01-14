https://ria.ru/20240114/rost-1921249262.html
В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России
В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России - РИА Новости, 14.01.2024
В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России
России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, поэтому немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T09:46
2024-01-14T09:46
2024-01-14T09:46
экономика
германия
россия
дальний восток
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, поэтому немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Россия по объему экономики стала пятой в мире, вопреки западным санкциям, <…> в то время, как Германия находится в рецессии. Немцы должны потребовать отставки Олафа Шольца", — отметил он.Дотком также утверждает, что, по оценкам экспертов, рост российской экономики может достичь 1,2 процента в 2024 году.На этой неделе в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока президент России Владимир Путин заявил, что рост российской экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5 процента. Он также напомнил, что по объему экономики в целом Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире.
https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html
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экономика, германия, россия, дальний восток, олаф шольц, владимир путин, megaupload
Экономика, Германия, Россия, Дальний Восток, Олаф Шольц, Владимир Путин, Megaupload
В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России
Немецкий бизнесмен Дотком: Россия добилась роста, а Германия ушла в рецессию