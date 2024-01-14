https://ria.ru/20240114/rost-1921249262.html

В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России

В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России - РИА Новости, 14.01.2024

В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России

России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, поэтому немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста,... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T09:46

2024-01-14T09:46

2024-01-14T09:46

экономика

германия

россия

дальний восток

олаф шольц

владимир путин

megaupload

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, поэтому немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Россия по объему экономики стала пятой в мире, вопреки западным санкциям, <…> в то время, как Германия находится в рецессии. Немцы должны потребовать отставки Олафа Шольца", — отметил он.Дотком также утверждает, что, по оценкам экспертов, рост российской экономики может достичь 1,2 процента в 2024 году.На этой неделе в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока президент России Владимир Путин заявил, что рост российской экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5 процента. Он также напомнил, что по объему экономики в целом Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире.

https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html

https://ria.ru/20240111/putin-1920656649.html

германия

россия

дальний восток

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экономика, германия, россия, дальний восток, олаф шольц, владимир путин, megaupload