https://ria.ru/20240114/rossiyskaya_natsionalnaya_biblioteka-1921016125.html

Российская национальная библиотека

Российская национальная библиотека - РИА Новости, 14.01.2024

Российская национальная библиотека

Российская национальная библиотека (РНБ) – старейшая общедоступная и первая национальная библиотека России, одна из крупнейших в мире и вторая по величине фонда РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T01:50

2024-01-14T01:50

2024-01-14T01:50

справки

санкт-петербург

российская национальная библиотека

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Российская национальная библиотека (РНБ) – старейшая общедоступная и первая национальная библиотека России, одна из крупнейших в мире и вторая по величине фонда в Российской Федерации. Идея создания общедоступной библиотеки в России появилась еще в начале XVIII века. В 1766 году ряд видных государственных деятелей Российской империи подали прошение на имя Екатерины II об организации публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, однако дело не получило дальнейшего развития. Только 27 мая (16 мая по старому стилю) 1795 года своим высочайшим повелением императрица одобрила представленный архитектором Егором Соколовым проект постройки здания Императорской публичной библиотеки. Императорская публичная библиотека стала первой государственной библиотекой, главной целью которой являлось собрание книг, напечатанных в России и изданных за границей на русском языке, а также книг о России на иностранных языках. В июне 1795 года началось строительство здания, предназначенного для размещения библиотеки. Место для него было выбрано в самом центре столицы - пересечение Садовой улицы с Невским проспектом, неподалеку от императорских дворцов и вблизи оживленного Гостиного двора.Основу фонда библиотеки составила книжная и рукописная коллекция известных польских ученых и церковных деятелей братьев Залуских – богатейшее частное универсальное собрание в Европе, насчитывавшее свыше 400 тысяч изданий, 40 тысяч гравюр и около 20 тысяч рукописей. В более поздние годы фонд пополнился собранием чиновника русского посольства в Париже, библиофила и коллекционера Петра Дубровского, в которое входили рукописи и письма великих ученых и писателей XVI-XVIII веков (Эразма Роттердамского, Готфрида Вильгельма Лейбница, Дени Дидро, Жан-Жака Руссо, Вольтера и др.), древнеславянские и восточные рукописи, автографы знаменитых людей Франции (в том числе письма и государственные бумаги почти всех французских королей, начиная с Людовика XI), рукописи русских писателей и ученых (Гавриила Державина, Дениса Фонвизина, Якова Княжнина, Александра Писарева и др.). Также книжный фонд библиотеки обогатился старейшими датированными древнерусскими рукописными книгами – Остромировом Евангелием 1056-1057 годов, Лаврентьевской летописью 1377 года со старейшим списком "Повести временных лет". Пополнялась библиотека и за счет дарений частных лиц. Так, первый русский палеограф Александр Ермолаев подарил учреждению список Ипатьевской летописи, собиратель древнерусских рукописей Петр Фролов – коллекцию русских и славянских рукописей. Среди дарителей также были академики Василий Севергин, Адольф Купфер, Борис Дорн, мореплаватели Иван Крузенштерн и Фердинанд Врангель и многие другие.В 1809 году Алексей Оленин, бывший на тот момент товарищем директора библиотеки Александра Строганова, издал первое в России руководство по организации фондов и каталогов "Опыт нового библиографического порядка для Санкт-Петербургской Публичной библиотеки". Была принята систематическо-языково-форматно-алфавитная расстановка книг, что давало возможность без каталогов находить их на полках. Кроме того, Оленин разработал структуру учреждения, собрав книги на русском языке в особом отделении. Организация самостоятельного русского фонда подчеркивала национальный характер библиотеки.В 1810 году Александр I особым рескриптом предписал открыть новое учреждение и утвердил составленное Олениным "Положение о управлении Императорскою Публичною библиотекою" – первый в России библиотечный закон, посвященный управлению и содержанию библиотек. По настоянию Оленина, в "Положение" было внесено правило об обязательном получении библиотекой в двух экземплярах каждого печатного издания, выходившего на территории страны.В 1812 году должно было состояться открытие библиотеки, однако война с Наполеоном помешала этому событию. Императорская публичная библиотека стала доступна для посетителей 14 января (2 января по старому стилю) 1814 года. Она была открыта для всех людей независимо от социального положения. В период руководства Оленина с 1811 по 1843 год произошло зарождение в библиотеке справочно-библиографической службы – сотрудники начали предпринимать конкретные шаги по подбору литературы по запросам читателей. С 1818 года стали создаваться систематические каталоги фонда библиотеки по каждому языку в отдельности.В 1833 году были завершены большие строительные работы: по проекту Карла Росси архитектором Аполлоном Щедриным был возведен новый корпус – к угловому корпусу здания было добавлено строение, закрепившее центральное положение библиотеки на Невском проспекте и прилегающей к нему Александрийской площади.В 1843 году директором библиотеки стал член Государственного совета Дмитрий Бутурлин. При нем продолжилась работа по каталогизации книжного фонда. В залах, где размещались фонды, появились ответственные хранители, был наведен относительный порядок в расположении книг. Бутурлин обязал всех сотрудников неукоснительно соблюдать закрепленные за каждым обязанности, а также ввел в библиотеке первые опытные нормы описания изданий. В то же время на посту директора библиотеки Бутурлин, будучи в негласном комитете, который учредил Николай I "для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений", ввел ряд ограничительных мер в работу учреждения: ужесточились правила посещения и выдачи книг, новых поступлений в фонды почти не было, уменьшилась, а потом и вовсе прекратилась выписка новых иностранных газет и журналов.В 1849-1861 годах во главе библиотеки стал Модест Корф. В этот период учреждение вновь приобрело статус "живого источника в деле общественной образованности", утраченный в бытность Бутурлина на посту директора. Библиотека заняла первое место по полноте фондов произведений отечественной печати. Кроме того, в фонды библиотеки поступали иностранные издания по математике, технике, естественным наукам, политической экономии, праву, военному делу – по всем направлениям, которые в тот момент времени были особенно интересны читающей публике. В 1850-е годы в библиотеку стали присылать книги из разных концов России. Среди дарителей были составитель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Даль, естествоиспытатель Эдуард Эйхвальд, хирург Николай Пирогов, историк Николай Костомаров, астроном Василий Струве и др.При Корфе в библиотеке появилось специальное отделение иностранных книг о России – "Россика". Ежегодно в новый отдел поступало одна-две тысячи наименований. Среди приобретений было много редких и уникальных изданий, относившихся к истории внешних сношений России. Особую часть коллекции составляли материалы о Крымской войне.В конце 1850-х годов возросшее число читателей привело к тому, что единственный читальный зал Императорской публичной библиотеки уже не вмещал всех желающих – требовался новый корпус с большим читальным залом. Кроме того, учреждению были необходимы помещения для канцелярии, кабинета директора, кассы, регистратуры, переплетной мастерской. 16 ноября (4 ноября по старому стилю) 1862 года новый корпус, построенный по проекту архитектора Василия Собольщикова, был введен в эксплуатацию.В 1860-1890-е годы библиотека продолжала привлекать посетителей полнотой фондов, регулярностью и динамичностью их обновления. Количество книг увеличивалось за счет обязательных экземпляров от книгоиздателей, около 300 тысяч томов были получены в дар, в частности от таких крупных деятелей русской науки, как Дмитрий Менделеев, Николай Миклухо-Маклай, Сергей Платонов, Алексей Шахматов, Владимир Обручев, Николай Зинин, Иван Павлов и др. К 1890 году вновь возникла необходимость расширения библиотеки. 19 сентября (7 сентября по старому стилю) 1901 года новое здание Императорской публичной библиотеки, спроектированное архитектором Евграфом Воротиловым, с громадным читальным залом и хранилищами было открыто для посетителей. С началом Первой мировой войны (1914-1918) библиотека ощутила на себе ряд трудностей военного времени: перебои с поступлением литературы, приостановка издательской деятельности, призыв части служащих на фронт.В 1917 году библиотека была переименована в Российскую публичную библиотеку.22 апреля 1918 года был утвержден новый устав библиотеки, который ставил перед учреждением новые задачи - содействовать народному образованию и расширять знания широких масс населения. После революции основным источником обогащения фондов стали книжные коллекции бывших правительственных учреждений, дворцов, общественных организаций, а также частных лиц (собрания библиотек Государственного совета, Государственной думы, Министерства юстиции, Новгородской Духовной семинарии и Софийского собора, Кирилло-Белозерского и Соловецких монастырей, архивы редакций "Русское слово", "Русское богатство", библиотеки юриста Бориса Никольского, общественного деятеля Дмитрия Философова, историка Павла Милюкова, художника Ивана Шишкина, композитора Николая Римского-Корсакова и др.).В 1925 году библиотека была переименована в Государственную публичную библиотеку.К концу 1920-х годов полностью восстановилась и стала основным источником пополнения фондов нарушившаяся в годы войны система поступлений в библиотеку обязательных экземпляров. С середины 1930-х годов возобновилась покупка книг. Из иностранной литературы приобретались в основном периодические издания с технико-экономическим уклоном.В 1932 году библиотеке было присвоено имя писателя Михаила Салтыкова-Щедрина.В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны (1941-1945) библиотека не прекращала свою работу: ценой неимоверных усилий, в условиях нехватки топлива и электричества ее сотрудники сохранили уникальные фонды. Наиболее ценные коллекции и части собрания в короткие сроки были подготовлены к эвакуации и вывезены в город Мелекесс (сейчас Димитровград, Ульяновская область). В послевоенное время внимание сотрудников учреждения было обращено на совершенствование библиографической деятельности библиотеки. Также получило заметное развитие такое направление, как защита фондов, консервация и реставрация документов. Структура библиотеки развивалась в сторону дальнейшей дифференциации ее отделов и подразделений по характеру их деятельности.Проблема хранения быстро растущих книжных фондов библиотеки оставалась одной из наиболее острых. В 1949 году произошла передача библиотеке здания бывшего Екатерининского института благородных девиц. Это дало возможность открыть новые читальные залы и увеличить число мест для посетителей, а также образовать новые книгохранилища и отделы.В 1973 году правительством СССР было принято решение о строительстве нового здания, проект которого был выполнен под руководством архитектора Владимира Щербина. Однако постройка началась лишь в 1986 году. На данный момент сданы в эксплуатацию две из трех очередей нового здания. После распада Советского Союза роль всесоюзного национального книгохранилища была возложена на Государственную публичную библиотеку с одновременным подтверждением ее особого места в национальном историческом и культурном наследии – в 1992 году библиотека была переименована в Российскую национальную библиотеку (РНБ).В 2001 году был утвержден устав РНБ, который стал одним из базовых документов, определивших основы развития библиотечного дела.РНБ является одним из ведущих учреждений, разрабатывающих государственную политику в области библиотечной и библиографической работы. В 1994 году она стала одним из инициаторов создания Российской библиотечной ассоциации.Сегодня РНБ по составу своих фондов и других информационных ресурсов, уровню технологий, квалификации сотрудников отвечает требованиям современных библиотечных учреждений. По ценности своих фондов она стоит в одном ряду с крупнейшими мировыми центрами, сохраняющими культурное наследство. РНБ обеспечивает сохранность более 33 миллионов книг и документов, обслуживает ежегодно около 1,5 миллиона посетителей.В России в день основания Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга на основании указа президента РФ от 27 мая 1995 года отмечается Общероссийский день библиотек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург, российская национальная библиотека