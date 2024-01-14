https://ria.ru/20240114/reysy-1921242895.html
В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов
В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов - РИА Новости, 14.01.2024
В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов
По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:48
2024-01-14T08:48
2024-01-14T09:07
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762564695_0:270:3054:1988_1920x0_80_0_0_2b32dfa690a693e6f3a2e09c8b394485.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8:35 мск, во "Внуково" задержали семь рейсов, один отменили. В "Домодедово" задержали два рейса, в "Шереметьево" — десять. Накануне вечером гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в столице действует с 23:00 13 января до 10:00 14 января. Также по Москве и области ввели "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы, который действует до 12:00 15 января.
https://ria.ru/20240110/yakutiya-1920486590.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762564695_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_c542f7f6a094f21c54eb676fd99e95c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов
В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов из-за непогоды
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 8:35 мск, во "Внуково
" задержали семь рейсов, один отменили. В "Домодедово
" задержали два рейса, в "Шереметьево
" — десять.
Накануне вечером гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в столице действует с 23:00 13 января до 10:00 14 января.
Также по Москве и области ввели "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы, который действует до 12:00 15 января.
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию