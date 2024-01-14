https://ria.ru/20240114/reysy-1921242895.html

В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов - РИА Новости, 14.01.2024

В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов

По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:48

2024-01-14T08:48

2024-01-14T09:07

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8:35 мск, во "Внуково" задержали семь рейсов, один отменили. В "Домодедово" задержали два рейса, в "Шереметьево" — десять. Накануне вечером гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в столице действует с 23:00 13 января до 10:00 14 января. Также по Москве и области ввели "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы, который действует до 12:00 15 января.

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москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия