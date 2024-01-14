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В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов - РИА Новости, 14.01.2024
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08:48 14.01.2024 (обновлено: 09:07 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/reysy-1921242895.html
В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов
В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов - РИА Новости, 14.01.2024
В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов
По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:48
2024-01-14T09:07
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8:35 мск, во "Внуково" задержали семь рейсов, один отменили. В "Домодедово" задержали два рейса, в "Шереметьево" — десять. Накануне вечером гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в столице действует с 23:00 13 января до 10:00 14 января. Также по Москве и области ввели "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы, который действует до 12:00 15 января.
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 8:35 мск, во "Внуково" задержали семь рейсов, один отменили. В "Домодедово" задержали два рейса, в "Шереметьево" — десять.
Накануне вечером гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в столице действует с 23:00 13 января до 10:00 14 января.
Также по Москве и области ввели "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы, который действует до 12:00 15 января.
Город Якутск
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию
10 января, 12:24
 
МоскваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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