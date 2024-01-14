https://ria.ru/20240114/reb-1921280746.html

На Западе раскрыли, что применила Россия против оружия из НАТО

На Западе раскрыли, что применила Россия против оружия из НАТО - РИА Новости, 14.01.2024

На Западе раскрыли, что применила Россия против оружия из НАТО

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не позволяют западным боеприпасам достигать целей в зоне спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:59

2024-01-14T14:59

2024-01-14T14:59

россия

технологии

вооруженные силы украины

gps

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_32afd798c2d03c891cd9c901490d5b06.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не позволяют западным боеприпасам достигать целей в зоне спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Российские РЭБ также приводят к тому, что высокоточное оружие, такое как ракеты HIMARS или управляемые бомбы, которые полагаются на сигналы GPS, все чаще не попадает в цель", — подчеркнули в публикации.Кроме того, в статье отметили эффективную работу российских дронов-камикадзе средней и большой дальности. При этом западные беспилотники ВСУ стали легкой мишенью для российской ПВО, говорится в материале.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.

https://ria.ru/20240114/armiya-1921259734.html

https://ria.ru/20240114/koordinaty-1921267044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, вооруженные силы украины, gps