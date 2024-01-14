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На Западе раскрыли, что применила Россия против оружия из НАТО - РИА Новости, 14.01.2024
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14:59 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/reb-1921280746.html
На Западе раскрыли, что применила Россия против оружия из НАТО
На Западе раскрыли, что применила Россия против оружия из НАТО - РИА Новости, 14.01.2024
На Западе раскрыли, что применила Россия против оружия из НАТО
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не позволяют западным боеприпасам достигать целей в зоне спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:59
2024-01-14T14:59
россия
технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не позволяют западным боеприпасам достигать целей в зоне спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Российские РЭБ также приводят к тому, что высокоточное оружие, такое как ракеты HIMARS или управляемые бомбы, которые полагаются на сигналы GPS, все чаще не попадает в цель", — подчеркнули в публикации.Кроме того, в статье отметили эффективную работу российских дронов-камикадзе средней и большой дальности. При этом западные беспилотники ВСУ стали легкой мишенью для российской ПВО, говорится в материале.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
https://ria.ru/20240114/armiya-1921259734.html
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россия, технологии, вооруженные силы украины, gps
Россия, Технологии, Вооруженные силы Украины, GPS
На Западе раскрыли, что применила Россия против оружия из НАТО

NZZ: российские системы РЭБ не дают западным боеприпасам ВСУ достигать цели

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не позволяют западным боеприпасам достигать целей в зоне спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Российские РЭБ также приводят к тому, что высокоточное оружие, такое как ракеты HIMARS или управляемые бомбы, которые полагаются на сигналы GPS, все чаще не попадает в цель", — подчеркнули в публикации.
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Кроме того, в статье отметили эффективную работу российских дронов-камикадзе средней и большой дальности. При этом западные беспилотники ВСУ стали легкой мишенью для российской ПВО, говорится в материале.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
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